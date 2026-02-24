Сегодня 17:36 Свыше 36 тысяч человек посетили фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье 0 0 0 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Подмосковье

Фигурное катание

Фестивали

Илья Авербух

Парки

В Подмосковье подвели итоги первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед». Художественным руководителем проекта выступил заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Заключительные мероприятия прошли 23 февраля. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоялся последний отборочный этап, а в центральном парке Пушкино развернулся гала-концерт. Событие в этот день посетили семь тысяч человек. «Фестиваль „Хрустальный лед“ бесспорно объединил жителей Подмосковья, любящих фигурное катание, стремящихся творить красоту и, конечно, учиться. Я очень надеюсь, что комментарии членов жюри, олимпийских чемпионов Романа Костомарова и Оксаны Домниной, замотивировали конкурсантов развиваться, заниматься фигурным катанием и продолжать исполнять свои мечты», — отметил Илья Авербух.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 1/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 2/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 3/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 4/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 5/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 6/6

Всего за время фестиваля на лед вышли 198 фигуристов-любителей из разных округов. Конкурсный отбор успешно прошли 94 участника, которые и представили свои номера на гала-концерте. Жюри, в состав которого вошли олимпийские чемпионы Оксана Домнина и Роман Костомаров, определило победителей в нескольких номинациях.

В групповом катании лучшим стал театр-студия танца на льду «Алекс» из Ступина. Среди коллективов жюри отметило театр ледовых миниатюр «Волшебный лед» из Подольска. В номинации «Дуэт на льду» победили Наталья Сухорукова и Олег Андреев из Красногорска. В одиночном мужском катании первое место занял Артем Мохов из Мытищ. Среди женщин золото распределилось по возрастам: в категории 21 год и старше победила Марина Щеголева (Красногорск), среди фигуристок 15-20 лет — Юлия Муравьева из Ленинского округа, а в возрастной группе 10-14 лет — Анастасия Захарова из Наро-Фоминска. Обладателем гран-при стал коллектив «Восход» из Подольска. Второе место разделили дуэт «Кометы» из Бронниц и Ольга Демина из Раменского округа. Третье место присудили Анне Ерофеевой из Балашихи и Екатерине Колесовой из Орехово-Зуева. Победители получили денежные призы от «Альфа-банка».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 1/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 2/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 3/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 4/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 5/6 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 6/6

«Это первый фестиваль фигурного катания, который проходит в парках Подмосковья. И, безусловно, хочется отметить, с каким трепетом и радостью приняли его жители Московской области: более 36 тысяч зрителей собрались в 10 разных городах под открытым небом, чтобы поддержать участников-любителей, увидеть выступления профессиональных фигуристов и прикоснуться к искусству фигурного катания», — подчеркнула директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.

Всего с 2 января по 23 февраля отборочные этапы прошли в девяти муниципалитетах. Каждый такой день завершался спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных фигуристов. Подробная информация доступна на сайте хрустальныйлед.рф.