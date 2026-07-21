Свыше 34 тысячи объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

Государственная дума в третьем чтении одобрила продление действия гаражной амнистии еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Изначально программа, которая позволяет жителям в упрощенном порядке оформить права на гаражи и землю под ними, должна была завершиться в сентябре 2026 года.

Необходимость продления связана с большим количеством неоформленных гаражей, построенных еще в советский период и в 1990-е годы.

Люди ими пользуются, но юридически для государства они невидимы. Чтобы это исправить и была запущена программа „гаражной амнистии“. Она позволяет гражданам оформить в собственность свой капитальный гараж и земельный участок под ним по упрощенной схеме.

Жители Московской области активно пользуются этой возможностью. Только за первые шесть месяцев года в регионе оформили 566 гаражей и 2,6 тысячи земельных участков. Всего с начала действия закона в регионе зарегистрировали более 24 тысяч участков и свыше 10 тысяч гаражей.

По словам Владимира Шапкина, оформление прав на такие объекты нередко требует времени.

Где-то нужно поднять старые документы из архивов кооперативов, где-то — уточнить границы, где-то — решить спорные вопросы с соседями. Многие просто физически не успевали уложиться в прежний срок — до 1 сентября 2026 года. Теперь у людей есть еще пять лет. За это время каждый добросовестный владелец гаража сможет привести документы в порядок и стать законным собственником.

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года. До ее появления многие собственники не могли полноценно распоряжаться своими гаражами: продать их, подарить или передать по наследству было невозможно без подтвержденных прав собственности.

В рамках программы желающие могут бесплатно оформить не только капитальный гараж, но и землю под ним. Для этого необходимо, чтобы объект был построен до 29 декабря 2004 года, участок ранее предоставлялся гаражному кооперативу, некоммерческой организации или человеку, а у владельца имелись документы, подтверждающие право пользования.

Гараж должен иметь прочное соединение с землей — фундаментом, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

Упрощенное оформление также возможно для некоторых некапитальных гаражей. В частности, объект должен быть построен до конца 2004 года, а участок под ним — сформирован из земли, ранее предоставленной гаражному кооперативу. Кроме того, необходимо подтверждение того, что гараж был закреплен за конкретным человеком решением общего собрания членов кооператива или другим официальным документом.

После подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража владельцу необходимо обратиться для постановки объектов на кадастровый учет. Подать документы можно через МФЦ или орган местного самоуправления.

После завершения регистрации сведения о гараже и земельном участке появятся в личном кабинете на сайте налоговой службы и на портале госуслуг в разделе «Недвижимость». Там собственник сможет бесплатно получить электронную выписку из ЕГРН, заверенную цифровыми подписями Росреестра и Минцифры, которая имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ.