Свыше 30 тысяч бюджетных мест создали в вузах и училищах Подмосковья в этом году

В Подмосковье продолжаются экзамены — выпускники школ сдают ЕГЭ и ОГЭ, а региональные вузы и колледжи готовятся к приему абитуриентов. В предстоящем учебном году образовательные организации региона предложат более 30 тысяч бюджетных мест.

Для тысяч семей этот период связан с серьезными переживаниями и ожиданиями. Важно не только оценить знания школьников, но и создать условия, при которых они смогут получить востребованную профессию и построить успешную карьеру.

Талант нужно не только взращивать, но и поощрять. Каждому выпускнику, который сдаст два предмета на 100 баллов, будет выплачено 100 тысяч рублей. Кроме этого, учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат 150 тысяч рублей. Линара Самединова председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике

Особое внимание в Подмосковье уделяют развитию среднего профессионального образования. Колледжи региона активно сотрудничают с крупными предприятиями, благодаря чему студент может перенять практический опыт еще во время обучения.

«При этом он может получить предложение о последующем трудоустройстве фактически сразу после выпуска, а то и раньше. У молодого специалиста уже будет и стабильная зарплата, и карьерная траектория, и уверенность в завтрашнем дне», — добавила Линара Самединова.

При поступлении в высшие учебные заведения отдельные категории абитуриентов могут воспользоваться льготами. Без вступительных испытаний зачисляют победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад при выборе профильных направлений подготовки, а также крупнейших спортивных соревнований, поступающих на специальности в сфере физической культуры и спорта. Для ряда категорий предусмотрены особая и отдельная квоты. Они распространяются, в частности, на детей-сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, Героев Российской Федерации, жителей, награжденных тремя орденами Мужества, а также членов их семей.

Регион дает бюджетные места, стимулирует привлечение педагогов и выстраивает путь от парты к первому рабочему месту. Такой комплексный подход заложен в Народной программе «Единой России» и способствует подготовке кадров для будущего региона. Линара Самединова председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике

Льготные условия также действуют для детей военнослужащих и сотрудников силовых структур, принимавших участие в боевых действиях, и детей медицинских работников, погибших при исполнении профессионального долга во время пандемии COVID-19. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и при поступлении в учреждения среднего профессионального образования. Для ряда категорий действует первоочередное либо преимущественное право на зачисление, включая участников боевых действий, детей-сирот, инвалидов, представителей малообеспеченных семей и граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, отдельные группы жителей региона могут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Такое право предоставляют людям, которым инвалидность была установлена после окончания колледжа, а также участникам специальной военной операции, в том числе получившим военные травмы. Обучение проходит за счет бюджетных средств при успешном прохождении конкурсного отбора.