Сегодня 15:06 Свыше 3 млрд рублей инвестиций. Воробьев – о модернизации заводов PepsiCo в Подмосковье Андрей Воробьев: PepsiCo модернизирует производственные линии в Подмосковье 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Солнечногорск

Андрей Воробьев

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Бизнес

Заводы

Город Домодедово

Кашира

ПМЭФ-2025

Уже более 25 лет в Подмосковье работает компания «ПепсиКо Холдингс». На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Воробьев обсудил с президентом PepsiCo в России и СНГ Давидом Манзини планы по развитию предприятия в регионе.

Сейчас на территории Московской области действуют три завода компании, где работают около 3,5 тысячи человек. «Это наш давний партнер, который вносит свою лепту в развитие пищепрома, выпускает снеки и напитки, пользующиеся спросом не только у нас в стране, но и за ее пределами. Важный момент: „ПепсиКо Холдингс“ активно использует местное сырье, закупает у подмосковных производителей молоко и картофель», — обратил внимание Андрей Воробьев. В регионе ценят такой подход, а также желание холдинга направлять средства на технологическое развитие предприятий.

Фото: Александра Степанова 1/1

«В прошлом году было вложено более миллиарда рублей, в планах на 2025–2026 годы — еще свыше трех миллиардов. Они будут направлены на модернизацию производственных линий, капремонт оборудования и помещений», — пояснил губернатор. С 2009 года на заводе в Домодедове выпускают напитки под брендами Adrenaline Rush, Drive Me, Lipton Ice Tea, Evervess и Frustyle. Компания намерена усовершенствовать работу линий и расширить ассортимент — для этих целей уже закуплено все необходимое оборудование.

На заводе «ПепсиКо Холдингс» в Солнечногорске, который действует с 1998 года, производят 76 наименований продукции, среди которых напитки «Аква Минерале», Lipton Ice Tea и «Русский дар». В 2025 году там планируют провести капитальный ремонт выдувных машин и обновить противопожарную систему. В 2026 году на предприятии разработают две новые скважины, модернизируют оборудование линий розлива и линий по обмотке готовых товаров.

Еще 10 производственных линий работают на заводе в Кашире, который был открыт в 2001 году. Там каждый год выпускают 92 тысячи тонн чипсов Lay’s и Cheetos, а также 16 тысяч тонн сухариков «Хрустим». Это предприятие — одно из крупнейших производств снеков PepsiCo в мире. В текущем году планируется провести автономную газификацию помещений, улучшить вентиляцию и климат в производственных помещениях, а в следующем — заменить печи.

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«Московская область является для нас ключевым производственным и логистическим хабом, обслуживающим не только Россию, но и экспортные рынки», — отметил Давид Манзини. Он обратил внимание на благоприятный инвестиционный климат в регионе и помощь властей. «Так, при поддержке администрации в Кашире реализуется проект по автономной газификации предприятия стоимостью более 300 миллионов рублей, который позволит обеспечить непрерывность производства на период плановых отключений», — отметил президент PepsiCo в России и СНГ.