Свыше 2,6 тысячи врачей получили бесплатные участки в Подмосковье за 5 лет

Московская областная Дума подвела итоги работы VII созыва, отметив среди наиболее значимых решений развитие программы «Земля врачам». Закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков медикам, приняли летом 2021 года, и с тех пор он неоднократно совершенствовался.

За это время перечень специальностей, представители которых могут воспользоваться мерой поддержки, расширился с 36 до 39. Программа действует в 32 муниципалитетах Московской области.

Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, программа направлена на привлечение и закрепление медицинских кадров в округах, где особенно востребованы терапевты, педиатры, хирурги и другие специалисты.