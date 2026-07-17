Свыше 2,6 тысячи врачей получили бесплатные участки в Подмосковье за 5 лет
Московская областная Дума подвела итоги работы VII созыва, отметив среди наиболее значимых решений развитие программы «Земля врачам». Закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков медикам, приняли летом 2021 года, и с тех пор он неоднократно совершенствовался.
За это время перечень специальностей, представители которых могут воспользоваться мерой поддержки, расширился с 36 до 39. Программа действует в 32 муниципалитетах Московской области.
Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, программа направлена на привлечение и закрепление медицинских кадров в округах, где особенно востребованы терапевты, педиатры, хирурги и другие специалисты.
Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование на шесть лет. Заключается договор, по которому в соответствии с Земельным кодексом арендатор должен построить и зарегистрировать дом. С начала действия закона врачам было предоставлено 2667 земельных участков. Из них на 429 дома уже построены и зарегистрированы. На 109 участках ведется строительство.
Владимир Шапкин
председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии
За годы реализации программы расширился не только список медицинских специальностей, куда, в частности, вошли реабилитологи и психиатры, но и перечень муниципалитетов, где можно получить землю. Кроме того, в пяти округах — Сергиево-Посадском, Ступине, Домодедове, Воскресенске и Богородском — создали специальные поселки для врачей, объединяющие сразу несколько участков.
Одним из участников программы стал врач ультразвуковой диагностики Ступинской центральной больницы Андрей Филимонов, посвятивший медицине 40 лет. В 2022 году он получил участок площадью 10 соток и спустя год вместе с семьей построил собственный дом. По его словам, благодаря программе удалось осуществить давнюю мечту.
Заявление на предоставление земельного участка принимают администрации муниципальных образований.