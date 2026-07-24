Свыше 250 социальных проектов поддержали в Подмосковье за 6 лет

В Доме Правительства Подмосковья состоялся семинар с участием победителей грантового конкурса министерства информации и молодежной политики региона и Фонд президентских грантов. Там рассказали, что с 2021 года на реализацию социально значимых инициатив было направлено более 540 миллионов рублей.

За шесть лет конкурс превратился в один из главных инструментов поддержки некоммерческих организаций в Подмосковье. С 2021 года было поддержано свыше 250 проектов.

Инициативы охватывают широкий спектр: от культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с инвалидностью и военно-патриотических программ для молодежи. В этом году на рассмотрение поступило 114 заявок, из которых 50 стали победителями, а общий объем выделенных средств составил 114 миллионов рублей.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что некоммерческий сектор региона представляет собой огромное сообщество неравнодушных людей, которые своими добрыми делами меняют жизнь вокруг к лучшему.

«Мы видим, как за каждой поддержанной инициативой стоят реальная помощь, забота и участие. Правительство региона ценит этот вклад и настроено на дальнейшее укрепление нашего партнерства», — отметила она.

Программа сочетала церемонию награждения и деловую сессию.

В ходе пленарной части заместитель начальника Управления Минюста России по Московской области Константин Плехов разобрал типичные ошибки при подготовке отчетности и напомнил о ключевых требованиях к документальному сопровождению деятельности НКО. Адвокат Адвокатской палаты региона Денис Серов посвятил выступление профилактике вовлечения в террористическую деятельность, разъяснив нормы законодательства для организаций, работающих с молодежью и уязвимыми группами.

Лауреаты конкурса 2023 года поделились успешными кейсами. Андрей Кошелев презентовал проект «Новые герои Подмосковья», направленный на сохранение исторической памяти. Татьяна Коноваликова рассказала о региональном фестивале «Русское слово в Коломенском кремле», а Ирина Микова — о проекте «Преемственность традиций — художники России в Подмосковье», посвященном возрождению интереса к отечественному искусству. Семинар завершился открытым диалогом, где участники получили ответы на вопросы и наметили планы дальнейшего сотрудничества.