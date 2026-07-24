Свыше 23 тысяч гектаров земли обработают от борщевика в Подмосковье к осени

В Подмосковье продолжается масштабная кампания по уничтожению борщевика Сосновского. Работы проводят как на муниципальных территориях, так и на участках, принадлежащих частным собственникам.

С начала сезона в регионе уже обработали около 11,5 тысячи гектаров земель, зараженных опасным сорняком. До конца лета площадь обработанных территорий планируют увеличить до 23,5 тысячи гектаров.

Муниципальные земли обрабатываются по контрактам. Что касается владельцев частных участков, то они также должны убирать сорняк со своих земель. За неудаление борщевика предусмотрена ответственность для граждан — пять тысяч рублей.

Ответственность распространяется на собственников земельных участков независимо от их категории. Решение о привлечении к ответственности принимают административные комиссии органов местного самоуправления, а контроль за наличием борщевика осуществляют специалисты муниципального земельного контроля.

Как правило, штраф выписывают собственнику участка. Однако если земля передана в аренду, владелец может сообщить об этом, и тогда к ответственности могут привлечь арендатора. Если речь идет о муниципальных или неразграниченных землях, организацией обработки занимаются местные администрации.

Сначала инспекторы проводят осмотр участка, составляют акт и выполняют фотофиксацию. После этого собственнику выдают официальное предостережение. Если требования не будут выполнены, владельцу грозит административное наказание.

Для борьбы с борщевиком допускается применение различных способов, однако наиболее эффективным считается использование гербицидов.

Даже если участок заброшен, а его владелец не занимается содержанием территории, установить собственника не составляет труда — сведения содержатся в Росреестре. В таком случае нарушение также будет зафиксировано, после чего будут приняты предусмотренные законом меры.

Если борщевик разрастается на соседнем участке, а его владелец не предпринимает никаких действий, жители могут обратиться с жалобой в администрацию своего муниципального образования.