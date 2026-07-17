Свыше 170 геодезических пунктов обследовали в Подмосковье с начала года

Под контролем находятся пункты геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, от состояния которых напрямую зависит точность измерений, необходимых для строительства и проведения кадастровых работах.

За первые шесть месяцев года в Московской области обследовали 172 пункта государственной геодезической сети. Такие объекты представляют собой специальные знаки, размещенные на местности или на зданиях и имеющие точно определенные координаты и высотные отметки. Именно они формируют единую систему координат и высот, которая служит базой для высокоточных геодезических и картографических работ.

Особое значение имеет государственная нивелирная сеть, позволяющая обеспечивать точность определения высот. Без подобных измерений невозможно выполнить межевание земельных участков, спроектировать автомобильную магистраль или начать строительство нового здания. Все пункты создают с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Они находятся под государственной охраной.

В Росреестре напомнили, что в границах охранных зон запрещены любые действия, способные повредить геодезические знаки, изменить положение их центров или затруднить доступ к ним. Сведения об их границах доступны в электронном сервисе «Публичная кадастровая карта» на портале Национальной системы пространственных данных.