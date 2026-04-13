Свыше 150 молодых ученых получили сертификаты на соципотеку в Подмосковье

В России 12 апреля отпраздновали День космонавтики — дату, которая для Московской области имеет особое значение. Регион традиционно связывают с истоками отечественной космической отрасли.

«Это, например, и легендарное НПО Лавочкина в Химках, и РКК „Энергия“ в Королеве. Это и предприятие, которое является настоящей жемчужиной нашего оборонно-промышленного комплекса и гордостью Реутова — „НПО машиностроения“. Это предприятие с более чем 80-летней историей, в стенах которого под руководством академика Владимира Челомея рождались крылатые ракеты, орбитальные станции „Алмаз“ и уникальные ракеты-носители „Протон“ и „Стрела“», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье сосредоточены предприятия, сыгравшие важнейшую роль в развитии отрасли и продолжающие работать над перспективными проектами.

В Московской области реализуют целый комплекс мер, направленных на помощь ученым и инженерам, включая решения жилищного вопроса. С 2021 года сертификаты по программе социальной ипотеки получили более 150 молодых исследователей и уникальных специалистов.

Особое внимание уделяют внедрению научных разработок в экономику. Этому способствует, в частности, ежегодная премия губернатора за коммерциализацию научных достижений, которая стала связующим звеном между лабораторными исследованиями и промышленным производством. За последние годы ее лауреатами стали сотни специалистов.

Отдельно в регионе поощряют молодых ученых: с 2021 года соответствующие премии получили десятки исследователей.

В Подмосковье продолжают формировать новые научные и технологические центры. В 2026 году статус наукограда получил Долгопрудный, где развивают инновационный проект «Долина Физтеха». В Жуковском создали научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

Сегодня в регионе действует целый набор мер поддержки научного сообщества. Среди них — премии за внедрение разработок, гранты на научные и инновационные проекты объемом до 10 миллионов рублей, а также программы социальной ипотеки, в рамках которых молодые специалисты оплачивают лишь проценты по кредиту, тогда как основная сумма компенсируется за счет бюджета.