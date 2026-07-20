Свыше 120 тысяч емкостей для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье
Опыт Подмосковья по развитию экономики замкнутого цикла представили на федеральном заседании штаба Минприроды России. О региональной системе обращения с отходами рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
В совещании, которое прошло под руководством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России, также приняли участие генеральный директор Российского экологического оператора, представители региональных органов власти и муниципалитетов.
В Подмосковье система экономики замкнутого цикла охватывает весь путь отходов — от их раздельного сбора до переработки и выпуска новой продукции. Одним из основных элементов остается двухпоточная система сортировки.
Из 125 тысяч контейнеров, установленных в регионе, 24 тысячи предназначены для сбора сухих отходов, включая бумагу, картон, пластик, стекло и металл. Такие контейнеры в обязательном порядке появляются на всех контейнерных площадках.
Еще одним важным направлением остается проект «Мегабак». В Московской области работают 54 специализированные площадки в 46 городских округах, куда жители могут сдать крупногабаритный мусор, бытовую технику, мебель, автомобильные шины и другие виды отходов, не предназначенные для обычных контейнеров.
На 30 площадках организовали прием вторсырья за денежное вознаграждение. Кроме того, в регионе развивается отдельный сбор текстиля: специальные контейнеры позволяют направлять одежду и ткани на повторное использование или переработку.
В 2026 году в Подмосковье установят 476 новых конструкций, изготовленных из переработанных материалов. Вторичное сырье, полученное после сортировки отходов, используют для производства ламелей, из которых затем собирают контейнерные площадки. Такой подход позволяет возвращать переработанные материалы в коммунальную инфраструктуру региона и формировать замкнутый цикл обращения с отходами.
Сочетание раздельного сбора, переработки и повторного использования материалов способствует более эффективному использованию вторичных ресурсов и развитию экологически ответственной системы обращения с отходами в Московской области.