20 июля 2026 17:04 Свыше 120 тысяч емкостей для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Подмосковье

Подмосковье

Экономика

Пластик

Экология

Мусор

Металлы

Подмосковье

Опыт Подмосковья по развитию экономики замкнутого цикла представили на федеральном заседании штаба Минприроды России. О региональной системе обращения с отходами рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.

В совещании, которое прошло под руководством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России, также приняли участие генеральный директор Российского экологического оператора, представители региональных органов власти и муниципалитетов. В Подмосковье система экономики замкнутого цикла охватывает весь путь отходов — от их раздельного сбора до переработки и выпуска новой продукции. Одним из основных элементов остается двухпоточная система сортировки. Из 125 тысяч контейнеров, установленных в регионе, 24 тысячи предназначены для сбора сухих отходов, включая бумагу, картон, пластик, стекло и металл. Такие контейнеры в обязательном порядке появляются на всех контейнерных площадках.

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Еще одним важным направлением остается проект «Мегабак». В Московской области работают 54 специализированные площадки в 46 городских округах, куда жители могут сдать крупногабаритный мусор, бытовую технику, мебель, автомобильные шины и другие виды отходов, не предназначенные для обычных контейнеров.