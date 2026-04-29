Свыше 12 тысяч предложений направили в Народную программу «ЕР» в Подмосковье

Жители Подмосковья активно включились в формирование новой Народной программы партии «Единая Россия». Общее число предложений уже превысило 12 тысяч, причем только за последние две недели поступило около четырех тысяч инициатив.

Поток обращений не снижается — ежедневно жители направляют сотни новых идей, касающихся самых разных сфер жизни. «Среди них: ремонт соцучреждений, обновление систем отопления или водоотведения, организация летней занятости школьников, создание молодежных пространств, благоустройство зон отдых. На этой основе мы построим новую Народную программу. Напомню, предыдущую — 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госудуму и Мособлдуму — мы практически полностью выполнили», — отметил заместитель председателя областного парламента Олег Рожнов. Финансирование инициатив распределяют по уровням: крупные проекты, такие как строительство дорог и социальных объектов, обеспечивают за счет регионального и федерального бюджетов, тогда как локальные задачи — благоустройство дворов, ремонт подъездов и уличного освещения — находятся в зоне ответственности муниципалитетов.

«Мы распределяем наказы по отраслям и уровням ответственности. Добиваемся включения объектов в проекты бюджетов и вместе с жителями контролируем исполнение. Народная программа — преимущество „Единой России“. Ни у одной другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные результаты работы», — подчеркнул Рожнов.

Среди конкретных инициатив — предложения, поступившие от жителей разных округов. Так, в Подольске прозвучала идея строительства современной спортивной площадки в микрорайоне Красная Горка, а также ускорения ремонта хирургического корпуса местной больницы с учетом доступности для маломобильных жителей. В Реутове выступили за создание новой детской площадки во дворе жилого дома на Юбилейном проспекте. В Химках среди инициатив — предложения по расширению мер поддержки семей погибших участников боевых действий. «Я считаю, что льготы семей участников СВО необходимо приравнять к льготам многодетных семей. Например, мы также хотели бы получать скидки на посещение досугово-культурных учреждений — театров, музеев. Кроме того, льгота на оплату ЖКУ, на мой взгляд, должна считаться по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации», — поделилась вдова бойца спецоперации, мать двоих сыновей Анна Плекина.

Всего в предыдущую Народную программу вошло порядка 780 тысяч наказов, и, по официальным данным, ее реализовали на 98%.

Сейчас на основе новых предложений формируют обновленный документ, который синхронизируют с национальными целями, обозначенными Владимиром Путиным. Принять участие в его создании может любой желающий — через интернет-платформу, общественные приемные партии или по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.