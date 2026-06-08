Студенты МГСУ посетили серию экскурсий на очистных сооружениях в Подольске
В Подольске для студентов Национального исследовательского Московского государственного строительного университета организовали серию практических экскурсий на очистные сооружения. Будущие специалисты смогли познакомиться с современными технологиями очистки сточных вод и работой коммунальной инфраструктуры в реальных условиях.
Участниками программы стали студенты третьего курса, обучающиеся по направлению «Водоснабжение и водоотведение». Для них провели четыре выездных занятия в рамках изучения дисциплины, посвященной очистке сточных вод. Мероприятия стали продолжением сотрудничества между образовательным учреждением и отраслевыми организациями, начатого годом ранее.
Во время посещения действующего объекта будущим инженерам продемонстрировали полный цикл очистки сточных вод — от момента поступления стоков на очистные сооружения до выпуска очищенной воды в водоем. Студенты получили возможность увидеть работу оборудования и технологических линий, которые обычно изучают только в теории.
У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы. Сейчас уходим от шаблона, что ЖКХ — это несовременно и скучно, — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам.
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Участники экскурсии ознакомились с основными этапами технологического процесса. На участке механической очистки им показали, как из сточных вод удаляют крупные отходы и различные примеси. В блоке биологической очистки и вторичных отстойниках студенты увидели действие микроорганизмов, участвующих в очистке воды, а также ознакомились с процессом отделения активного ила.
Кроме того, будущим инженерам продемонстрировали современные технологии доочистки и обеззараживания воды перед ее возвратом в окружающую среду.
Подобные практические занятия помогают студентам лучше понять специфику будущей профессии, увидеть применение инженерных решений на действующих объектах и получить опыт, который будет востребован в дальнейшей деятельности.