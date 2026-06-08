Студенты МГСУ посетили серию экскурсий на очистных сооружениях в Подольске

В Подольске для студентов Национального исследовательского Московского государственного строительного университета организовали серию практических экскурсий на очистные сооружения. Будущие специалисты смогли познакомиться с современными технологиями очистки сточных вод и работой коммунальной инфраструктуры в реальных условиях.

Участниками программы стали студенты третьего курса, обучающиеся по направлению «Водоснабжение и водоотведение». Для них провели четыре выездных занятия в рамках изучения дисциплины, посвященной очистке сточных вод. Мероприятия стали продолжением сотрудничества между образовательным учреждением и отраслевыми организациями, начатого годом ранее.

Во время посещения действующего объекта будущим инженерам продемонстрировали полный цикл очистки сточных вод — от момента поступления стоков на очистные сооружения до выпуска очищенной воды в водоем. Студенты получили возможность увидеть работу оборудования и технологических линий, которые обычно изучают только в теории.