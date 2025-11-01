Сценическое оборудование модернизируют в центре «Дубровицы» в Подольске

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске завершают монтаж сценического медиаэкрана и циклорамы. Размеры нового инструмента для создания ярких и запоминающихся шоу составляет пять на восемь метров. Монтажные работы планируют завершить до 2 ноября, затем начнутся пусконаладочные.

Сценический медиаэкран состоит из 120 маленьких мониторов, его устанавливают и тестируют китайские инженеры Юн Фын и Лю Вэй.

«Зачастую театры, прокатчики спрашивают, есть ли у нас экран, и отказываются ехать. Экран — незаменимый инструмент для культурных учреждений. Он дает перспективу небольшой по размеру сцене и возможность мгновенно изменить декорации. Создает впечатляющие визуальные эффекты, отображает видео, фотографии, тексты. С нетерпением ждем момента, когда медиаэкран установят. Сразу же задействуем на ближайшем мероприятии», — сказал директор КПЦ «Дубровицы» Евгений Петраков.

Также завершается обустройство циклорамы, или специальной конструкции с плавным переходом между горизонтальной и вертикальной плоскостями. Она создает эффект бесконечного однотонного фона без видимых швов. Сотрудники культурно-просветительского центра планируют использовать циклораму в работе для создания профессиональных снимков и видео.

КПЦ «Дубровицы», наряду с Дворцом культуры «Октябрь», в текущем году стал участником масштабного областного проекта «50 умных ДК». Среди участников проекта внедряют единый фирменный стиль оформления, запускают новые онлайн-сервисы и технологии.