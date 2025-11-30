Спортсмены из Подольска выиграли 10 медалей на соревнованиях по карате в Японии

В Подольске наградили победителей и призеров Чемпионата и Первенства мира по кекусинкан карате, которые проходили 22 и 23 ноября в Японии. Воспитанники клуба «Подольск-додзе», представлявшие Россию на «Кубке наций», продемонстрировали впечатляющие результаты. Спортсмены привезли домой 10 медалей: пять золотых, три серебряные и две бронзовые.

Мировое первенство собрало более 850 спортсменов из 40 стран. Россию представляли около 140 каратистов — 106 юниоров и 34 взрослых бойца. Спортсмены выступили уверенно: из 17 поединков они выиграли 14, еще раз доказав, что российская школа кекусинкан остается одной из сильнейших в мире.

За высокий уровень мастерства каратисты получили денежные сертификаты — по 100 тысяч рублей для взрослых участников и по 50 тысяч рублей для юниоров.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» вместе с клубом «Подольск-додзе» входит в число организаторов Международного турнира «Кубок наций» и активно поддерживает развитие карате в стране. Благодаря их инициативам спортсмены имеют возможность стабильно тренироваться, участвовать в соревнованиях высокого уровня и добиваться значимых побед.

«Для достижения таких результатов, ребята проделали огромную работу и проявили стойкость духа и силу своего характера. Карате — это не просто спорт, это целая философия, которая учит быть терпеливым, усердно трудиться и никогда не сдаваться. Мы верим в эту идею и считаем своей миссией продвигать этот вид спорта в массы», — отметил заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Клуб «Подольск-додзе» регулярно показывает достойные результаты и на российских стартах. Так, на VI летней Спартакиаде молодежи чемпионами стали Владислав Ли и Стивин Абугу. На сентябрьском Первенстве России в Москве первые места заняли Глеб Воротынцев, Алексей Ищенко и Даниил Володин.