Спортсмены Балашихи внесли предложения в Народную программу «Единой России»

На стадионе «Труд» в Балашихе состоялся круглый стол по вопросам развития сферы спорта. Мероприятие прошло по инициативе членов партии «Единая Россия» и представителей спортивного сообщества. Участниками встречи стали директора спортивных учреждений, тренеры, спортсмены и активные жители. Они озвучили предложения в новую Народную программу партии.

«Мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Только в этом году строятся и проектируются более 50 спортивных объектов. Меняется спортивная инфраструктура и в Балашихе. К сентябрю в микрорайоне Гагарина откроется гимнастический центр, в следующем году после капремонта — стадион „Строитель“. Кроме того, в этом году в округе стартовала „Балашихинская дворовая лига“. Все это — результат выполнения наказов жителей. Сегодня наша задача — подвести итоги в сфере спорта и обсудить, что предстоит сделать в следующие пять лет», — обратился к участникам встречи председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Открыл череду предложений технический директор авиационной корпорации «Рубин» Роман Шуралев. Он предложил создать проект «Спартакиада предприятий» для проведения соревнований между трудовыми коллективами. Заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали выступил с инициативой учредить ежегодную стипендию для лучших спортсменов городского округа. По его словам, в городе тренируются более трех тысяч спортсменов, многие из них защищают честь Балашихи на соревнованиях различных уровней.

Прозвучали и другие инициативы. Воспитанница спортивной школы «Орион» и призер первенства России по эстафетному бегу Софья Щеглова предложила проводить ежегодное первенство города по легкой атлетике, а организатор бегового проекта «5 верст» в Пестовском парке Дмитрий Коханов — проект «Город пЕРемен» в формате спортивного ориентирования. Глава города Сергей Юров напомнил, что «Город пЕРемен» — пешеходный квест — прошел в округе 31 мая и собрал боле 2,7 тысячи участников. Такой отклик среди жителей доказал: проект интересный, и его нужно развивать дальше. «Мы вместе с ребятами из „Молодой гвардии“ доработаем дополнительные вопросы, обсудим удобный маршрут, сделаем в формате соревнования. Для помощи в организации нужно привлечь и наши предприятия», — сказал Юров. С инициативами в ходе мероприятия выступили и жители города. Спортсмен-любитель Александр Савкин предложил включить в Народную программу обустройство многофункциональной хоккейной площадки в микрорайоне Павлино. Алексей Белянин попросил обновить спортплощадку у дома №21 на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный. Анатолий Киселев и Валерий Суетин предложили проводить открытый Кубок городского округа по большому теннису и обустроить теннисный корт в микрорайоне Гагарина.