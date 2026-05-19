Спортивный кластер, благоустроенная набережная и парковка. Воробьев — о реконструкции Центральной площади Одинцова
В Одинцове продолжается масштабное обновление Центральной площади — одного из главных общественных пространств округа, где проходят мероприятия и отдыхают жители всех возрастов. О процессе реконструкции и дальнейшем благоустройстве общественных территорий рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Преображение площади
Одинцовский округ остается одним из самых активно развивающихся муниципалитетов Подмосковья, а посещаемость парков и зон отдыха здесь ежегодно растет.
«Это и Новая Трехгорка, и „Лазутинка“, и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь. Важно, чтобы в парках находилось место и малому бизнесу, и всему, что востребовано жителями. Видим запрос и на кафе, и на детские площадки, и на спортивные дисциплины — будь то лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Работы начались летом прошлого года, а полностью завершить их планируют осенью 2026-го. После обновления на площади появятся современные детские и спортивные площадки, мини-футбольное поле, зона для игры в волейбол, воркаут-пространство, скейт-парк, тренажеры, павильоны для мастер-классов и кафе.
Особое внимание уделят благоустройству набережной и пруда. В рамках проекта расчистят водоем, заменят фонтан и создадут комфортную прогулочную зону. Рядом также организуют парковку на 110 мест.
Как рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук, реконструкция стала крупнейшей с момента создания площади в 1960-х годах. Проект реализуют поэтапно. На первой стадии специалисты проложили более девяти тысяч погонных метров инженерных сетей.
«Второй — это создание современной набережной с декингом вокруг пруда. А третий — обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров: там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек. Мы учли пожелания мам и предусмотрели специальные навесы для самых маленьких, чтобы защитить их от солнца и дождя. Также обновим покрытия на площадках для воркаута и баскетбола, проложим новые велодорожки и обустроим волейбольную зону у озера. А в 2027 году достроим бетонный скейт-парк и павильон с кафе и прокатом», — уточнила Мария Макарчук.
Текущие работы
Сейчас на объекте продолжают укладывать плитку, монтировать освещение, облицовывать подпорные стены гранитом, устанавливать камеры системы «Безопасный регион» и озеленять территорию.
«Следующий важный участок — территория у волейбольного центра. Его мы планируем сдать до 12 июля, специально к проведению выпускных балов. Работы на всей остальной части парка рассчитываем полностью закончить к 1 ноября», — рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Геннадий Никишин.
Какие еще пространства обновят в Одинцове
Параллельно в округе продолжается благоустройство других общественных пространств. В этом году обновят лесопарки Новая Трехгорка, Шульгино, парк имени Лазутиной и Масловский лес.
В Новой Трехгорке создадут спортивный кластер, зоны барбекю, кафе, прокат инвентаря и дорожную сеть протяженностью 10 километров с освещением и видеонаблюдением. Зимой там будет работать лыжная трасса длиной свыше 1,3 километра.
В лесопарке Шульгино обустроят велолыжный маршрут длиной 8,1 километра, игровые площадки и зоны отдыха, а также создадут кинологический маршрут для собаководов.
В парке имени Лазутиной завершат санитарную расчистку леса и модернизацию лыжероллерной трассы, а в Масловском лесопарке после первого этапа благоустройства продолжат развитие дорожно-тропиночной сети, обновят спортивные и детские площадки и подготовят лыжню.
В текущем году в округе также планируют завершить создание веломаршрута «Связь трех парков» протяженностью 21 километр, который соединит парки Мещерский, Малевича, имени Лазутиной и строящийся парк Шульгино.
Кроме того, в поселке ВНИИССОК обновят общественное пространство на Бородинской улице, а в 2027-м благоустроят сквер в Кубинке в Колхозном проезде.
Развитие города
Жители Одинцова отмечают, как растет и меняется город. Жительница Тамара Маслова рассказала губернатору, что с 1999 года общественные пространства существенно преобразились.
«Мы с нетерпением ждем открытия обновленной Центральной площади. Это наше основное место для встреч и активностей. Участники „Активного долголетия“ три раза в неделю занимаются здесь скандинавской ходьбой. Перемены видны не только в центре, но и во дворах: у нашего дома установили новую детскую площадку и современную спортивную зону, где всегда гуляет много мам с колясками», — отметила Тамара Маслова.
Количество парков и лесопарков в Московской области в последнее время значительно увеличилось — с 24 в 2014 году до 219 сегодня.
Только в прошлом году в регионе благоустроили 76 общественных пространств, а в 2026-м планируется привести в порядок еще 72 территории и 56 малых скверов.