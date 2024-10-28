Спорт и изучение языков. Как работают центры «Активного долголетия» в Подмосковье

Проект «Активное долголетие» для пенсионеров Подмосковья за пять лет превратился из небольшой инициативы в масштабную программу, охватывающую всю Московскую область. О направлениях и возможностях для пенсионеров, которые предлагает проект, рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» руководитель центра «Активное долголетие» в Красногорске Богдан Андриянов.

«Изначально стояла задача открыть как минимум по одному центру в каждом муниципалитете, чтобы программа работала, и любой житель серебряного возраста, как принято говорить, мог вне зависимости от места регистрации, от места жительства по Московской области чувствовать себя комфортно и пользоваться этими благами», — прокомментировал спикер.

Сегодня «Активное долголетие» включает 67 центров, где реализуются 31 направление деятельности и уже более 350 тысяч участников.

Проект задуман с учетом потребностей разных категорий участников. Например, для мужчин, которых на занятиях изначально было мало, специально ввели теннис, бильярд, плавание и другие виды спорта. Благодаря такому подходу, число посещающих занятия мужчин стабильно растет. В числе популярных активностей также йога, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, бассейн и компьютерные курсы, что способствует не только физической активности, но и психологическому комфорту пожилых людей.

Формат занятий разнообразен: проводятся курсы рисования, уроки вокала, тренировки по аквааэробике и даже уроки иностранных языков. Английский особенно востребован среди участников как способ профилактики возрастных заболеваний и развития когнитивных способностей. В некоторых муниципалитетах начали вводить и китайский язык, что связано с растущим интересом к культуре Китая.

Кроме регулярных занятий, проект организует конкурсы, соревнования и фестивали, где пенсионеры могут продемонстрировать свои успехи, пообщаться с единомышленниками и даже состязаться. Так, представители Красногорска заняли второе место в областном соревновании по водному поло, уступив лишь команде из Серпухова.

По словам Андриянова, в округе действует два центра — на Заводской улице и в Павшинской Пойме. Каждый центр оборудован согласно единым стандартам и адаптирован для различных активностей. Залы обустраивают в зависимости от направления занятий: для творческих направлений требуются просторные и светлые помещения, для спортивных — удобные залы и бассейны.

Проект активно поддерживается и развивается при содействии правительства Московской области. Регулярно среди участников проводятся анкетирования, чтобы учитывать пожелания пенсионеров и корректировать программу, добавляя новые направления.