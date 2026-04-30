«Спорт — это характер». Воробьев поздравил команду Одинцова с чемпионским титулом Единой школьной лиги Андрей Воробьев наградил победителей Единой школьной лиги Подмосковья

Сезон Единой школьной лиги Подмосковья подошел к концу. В нем приняли участие 50 тысяч ребят и 653 образовательных учреждений всех муниципалитетов региона. Абсолютным чемпионом стала команда Одинцова. Юных спортсменов поздравил губернатор Андрей Воробьев и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Всего игры Школьной лиги посетили более 200 тысяч зрителей. Сезон стал самым масштабным за всю историю проекта. «Мы — одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год все вы будете брать новую планку, добиваться успехов и достижений в своих делах. И, конечно, слова благодарности вашим учителям, тренерам, родителям — они сегодня точно рады за вас, — сказал Андрей Воробьев.

Сергей Новиков подчеркнул уникальность проекта и предложил распространить его на другие регионы России. «Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Мы планируем представить этот проект „Движению первых“ как одну из лучших практик для масштабирования», — отметил он. В рамках церемонии прошли финалы соревнований по баскетболу 3×3. Среди девушек победу одержали команды Бутовской школы № 1 из Ленинского округа и гимназии № 1 из Люберец, а у юношей лучшими стали Одинцовская лингвистическая гимназия и Лицей № 1 из Павловского Посада. «Это наш дебют в Школьной лиге, нам очень понравилось. С огромным удовольствием участвовали бы и дальше, но, к сожалению, мы скоро уже выпускаемся — это наш последний год в школе», — поделилась капитан команды Гимназии № 1 Ульяна Конева.

В этом сезоне Школьная лига прошла по четырем видам спорта: футзал, волейбол, шахматы и баскетбол. Состязания включали муниципальный и региональный этапы, а также «Финал четырех». Лучшей в футзале стала команда школы № 10 имени Воронина в Чехове. В состязаниях по волейболу лучший результат показали девушки из школы № 8 в Дмитрове и юноши из школы № 22 в Раменском.

Спорт — это характер, здоровье, и мы очень надеемся, что наш проект будет только расширяться. Андрей Воробьев

В шахматах победу одержала команда гимназии имени Примакова. А по результатам всех дисциплин чемпионом стал Одинцовский округ. «Этот кубок — общая гордость и достояние Одинцовской лингвистической гимназии. Наши дети — настоящие трудяги, и я очень хочу, чтобы в следующем году они закрепили этот успех и завоевали еще больше наград», — сказала учитель физкультуры Одинцовской лингвистической гимназии Наталья Морозова.

Второе место в общекомандном зачете взял Раменский, а третье — Балашиха. Ожидается, что в следующем сезоне в Лиге будут участвовать уже 800 школ и 100 тысяч ребят. В планах добавить две новые дисциплины: настольный теннис и киберспорт. «Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление. Ребята просят добавить в следующем сезоне как минимум настольный теннис, будем думать и над игровыми видами», — сказал Воробьев.