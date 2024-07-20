Сегодня 22:30 Спектакль-концерт «Бедные люди» прошел на фестивале Достоевского в Зарайске 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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Показ спектакля-концерта «Бедные люди» провели на фестивале Достоевского в Зарайске. Необычное мероприятие предлагает окунуться в произведения великого русского писателя в новом ракурсе.

В ходе фестиваля «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» посетители смогу не только погрузиться в творчество Федора Михайловича, но и побывать в местах, где прошло его детство, где, по его воспоминаниям, он, действительно, был счастлив. Организаторы фестиваля — правительство Московской области, а идейным вдохновителем выступает народный артист России и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Гала-премьера фестиваля, спектакль-концерт «Бедные люди», с успехом прошла на главной сцене. Постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной представила новый взгляд на героя, который раскрывает в себе писательский дар. Спектакль сопровождался игрой камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Фото: Евгений Пронин 1/3 Фото: Евгений Пронин 2/3 Фото: Евгений Пронин 3/3

Фестиваль, проходящий в Зарайске и в музее-усадьбе «Даровое», объединяет театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн и гастрономию. Событие представило наследие Достоевского в различных форматах и жанрах, демонстрируя его актуальность для современного зрителя. Это первый фестиваль подобного рода в Подмосковье. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что в регионе проводятся несколько известных фестивалей, посвященных выдающимся личностям русской культуры, таким как фестиваль в усадьбе Мелихово в честь Чехова и мероприятие в Клину, посвященное Чайковскому.

Уже завтра зрителей ожидает множество премьер, включая спектакль-путешествие по реке Осетр «Сон смешного человека», аудиоспектакль «Маленький герой» в Зарайском кремле и саунд-спектакль «Поле» в усадьбе Даровое. Кроме того, представят спектакль для детей «Иов в космосе», концерт «Достоевский jazz», а также яркие перформансы и шествия уличных театров. Фестиваль завершится в воскресенье. С более подробной программой и информацией о том, как до него удобнее добраться можно ознакомиться на сайте. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».