Спасся чудом благодаря молитве. Воробьев поздравил семью бойца СВО из Электрогорска с Пасхой

Воробьев поздравил семью бойца СВО из Электрогорска с Пасхой Андрей Воробьев навестил семью бойца СВО в Электрогорске в преддверии Пасхи

Подмосковье

Льготы

Пасха

Ветераны

Семья

Андрей Воробьев

Электрогорск

Ветеран боевых действий Евгений из Электрогорска побывал в горячей точке еще в начале 2000-х годов. В 2022-м он снова отправился на защиту родины, служил на самых сложных участках в зоне СВО. В преддверии Пасхи героя навестил губернатор Андрей Воробьев.

В зоне СВО Евгений проявил особый героизм. Однажды его подразделение удерживало населенный пункт под плотным огнем более суток. Пройти врагу бойцы не дали. За этот подвиг Евгений получил орден Мужества. Он рассказал: помогла вера. Ранее губернатор встречался с супругой бойца Мариной. «Она говорила столько добрых слов в ваш адрес, что мне захотелось познакомиться с вами и вашей семьей. Я пообещал приехать и лично пожать вам руку. Хочу выразить, Евгений, свое искреннее восхищение. А Марину поблагодарить за все, что вы делаете для фонда, за активную позицию. Пусть у ваших детей сбудутся все мечты, чтобы они радовали вас своими успехами», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Евгений рассказал губернатору, что в момент на грани жизни и смерти его спасла молитва. Боец оказался отрезанным от товарищей, а вокруг него слетелись дроны. Попытка скрыться не увенчалась успехом — герой получил ранение обеих ног. Перебинтовав их, боец нашел в себе силы встать, после чего снова получил травму. «Чувствую, силы кончаются. Взялся за дерево, молюсь. И тут дрон делает сброс и попадает мне в руку. Этой же рукой через боль снова пытаюсь креститься. Вижу, что другая „птичка“ повисела-повисела надо мной и стала улетать. В итоге у меня появилась возможность отползти в укрытие, а потом за мной пришла эвакуационная группа», — рассказал Евгений.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С самого начала службы жена Евгения Марина занимается поддержкой военнослужащих. Она работает социальным координатором в фонде «Защитники Отечества», создала чат для супруг бойцов и проводит встречи в храме. Марина рассказала, что сначала начала собирать гуманитарную помощь, а потом — проводить консультации для других женщин в похожей ситуации по вопросам льгот. «Мне очень хотелось более углубленно помогать семьям. Поэтому, когда предложили стать социальным координатором в фонде „Защитники Отечества“, сразу согласилась», — поделилась она. В семье Евгении и Марины двое детей — 15-летняя Елизавета и шестилетний Роман.