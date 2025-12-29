Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске с момента открытия оказал помощь более чем 350 тысячам юных пациентов из разных уголков России. Каждый день в учреждении проводят десятки сложнейших операций, доложил президенту Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев .

«Прошел год, спасено очень много жизней, 80 операций в день проходит», — уточнил Андрей Воробьев.

Открытие учреждения оказало прямое влияние на улучшение медицинской статистики в регионе. Так, в этом году смертность детей в подмосковных стационарах снизилась на 20%, а общая детская смертность по области — на 8%.

Научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля стал главным координатором всех детских медицинских учреждений Подмосковья, собрав под одной крышей помощь по 28 медицинским профилям.

Мощности центра впечатляют: там доступны более 530 коек, консультативно-диагностический центр, принимающий до 600 пациентов в смену, 16 клинических отделений, 48 реанимационных мест, а также 23 операционные. На крыше здания оборудовали вертолетную площадку.

Кроме того, с августа прошлого года врачи центра провели свыше 20 тысяч телемедицинских консультаций, обеспечивая доступ к экспертному мнению на расстоянии.

Съезды детских врачей

«Мы в продолжение детской медицины проводим конференции, для того чтобы лучшие практики обсуждать в открытом режиме и делать так, чтобы детские врачи тоже развивались. С этой практикой мы тоже не расстаемся, считаем очень важной», — отметил губернатор.

Минувшей осенью в Московской области в шестой раз состоялся съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» с международным участием.

Масштабное профессиональное событие объединило специалистов из 75 регионов России и 28 стран мира, часть из которых присоединились дистанционно.