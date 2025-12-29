«Спасено очень много жизней». Воробьев — о достижениях медцентра Рошаля в Красногорске
Андрей Воробьев доложил Путину о развитии педиатрии в Подмосковье
Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске с момента открытия оказал помощь более чем 350 тысячам юных пациентов из разных уголков России. Каждый день в учреждении проводят десятки сложнейших операций, доложил президенту Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев.
Современное оснащение и помощь в экстренных ситуациях
Общее число хирургических вмешательств, которое провели специалисты центра, превысило 24 тысячи.
«Прошел год, спасено очень много жизней, 80 операций в день проходит», — уточнил Андрей Воробьев.
Открытие учреждения оказало прямое влияние на улучшение медицинской статистики в регионе. Так, в этом году смертность детей в подмосковных стационарах снизилась на 20%, а общая детская смертность по области — на 8%.
Научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля стал главным координатором всех детских медицинских учреждений Подмосковья, собрав под одной крышей помощь по 28 медицинским профилям.
Мощности центра впечатляют: там доступны более 530 коек, консультативно-диагностический центр, принимающий до 600 пациентов в смену, 16 клинических отделений, 48 реанимационных мест, а также 23 операционные. На крыше здания оборудовали вертолетную площадку.
Кроме того, с августа прошлого года врачи центра провели свыше 20 тысяч телемедицинских консультаций, обеспечивая доступ к экспертному мнению на расстоянии.
Съезды детских врачей
«Мы в продолжение детской медицины проводим конференции, для того чтобы лучшие практики обсуждать в открытом режиме и делать так, чтобы детские врачи тоже развивались. С этой практикой мы тоже не расстаемся, считаем очень важной», — отметил губернатор.
Минувшей осенью в Московской области в шестой раз состоялся съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» с международным участием.
Масштабное профессиональное событие объединило специалистов из 75 регионов России и 28 стран мира, часть из которых присоединились дистанционно.
Съезд, который проводят в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», за годы существования превратился в ведущую площадку для педиатрического сообщества страны.
Ведущие эксперты в области детского здоровья в рамках мероприятия делятся опытом, обсуждают новейшие методики лечения и укрепляют профессиональные связи.