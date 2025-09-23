Спас товарищей ценой жизни. Разведчик из Подмосковья Алексей Стрижак получил звание героя России посмертно

Семье бойца СВО Алексея Стрижака передали «Золотую Звезду» героя России. Ценой своей жизни он спас сослуживцев, приняв на себя огонь. В церемонии награждения принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Он напомнил о важности поддержки военнослужащих и их близких.

Алексей Стрижак отправился на передовую в начале прошлого года. Он служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения. После ранения он прошел лечение в госпитале и вернулся в зону СВО. Бойца наградили медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

В своем последнем бою Алексей совершил героический подвиг. В составе группы он отправился для организации наблюдательного поста и ведения разведки. Командир отделения наступил на мину и получил тяжелую травму. Алексей оказал ему первую помощь и приступил к эвакуации — в этот момент противник начал обстрел.

Звание героя России присвоили Алексею Стрижаку посмертно. Медаль передали его родным.

«Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто», — отметил губернатор.

По словам врио командующего войсками Московского военного округа Игоря Серицкого, Алексей был настоящим воином и преемников традиций своих предшественников, которые в разные исторические эпохи сражались за родину.

«Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: „Извини, брат, я тебя не донес“. Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища», — сказал он.

В Подмосковье оказывают большую поддержку участникам СВО и их семьям. Им доступны льготы, помощь при трудоустройстве и зачислении детей в школы.

«Мы со своей стороны понимаем, насколько важно быть рядом, поэтому стараемся, чтобы забота о героях и их семьях была заметна — и в рамках программы поддержки нашего президента, и в рамках наших региональных инициатив. Задача — сделать все, чтобы вы эту поддержку ощущали», — сказал Воробьев.