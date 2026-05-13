13 мая 2026 17:15 Современные лаборатории, цифровые тренажеры и ценные кадры. Воробьев — о новой учебной базе Орехово-Зуевского техникума Андрей Воробьев: 19 колледжей капитально отремонтировали в Подмосковье за 5 лет

В Московской области активно модернизируют систему среднего профессионального образования, делая ставку на современные технологии и подготовку востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Орехово-Зуевского техникума имени В. И. Бондаренко, который ранее капитально отремонтировали.

Особенности техникума Одно из старейших учебных заведений региона в следующем году отметит 95-летие. Сегодня техникум готовит специалистов преимущественно для железнодорожной отрасли — от помощников машинистов до диспетчеров, энергетиков и специалистов по автоматизированным системам управления. Губернатор посетил главный корпус на улице Коминтерна, где в прошлом году завершился капитальный ремонт, осмотрел современные мастерские и пообщался со студентами и преподавателями.

«Сегодня ребята с большим желанием поступают в колледжи. Наша задача — не только сделать ремонт, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием, чтобы студенты могли получить профессию и развить необходимые навыки. Это часть большой программы „Профессионалитет“, сейчас для завершения обучения в техникуме требуется два года, что позволяет юношам и девушкам планировать свое будущее, работать и затем поступать в высшие учебные заведения. Отмечу, что довольно высокий средний балл для поступления в Орехово-Зуевский колледж — 4,5-4,8», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на высокий спрос на рабочие специальности. Андрей Воробьев поблагодарил преподавателей и наставников за их работу, а учащимся пожелал успехов и реализации планов. Комплексное обновление здания Во время капремонта в здании обновили инженерные системы, фасады и внутренние помещения, а также полностью переоснастили учебные пространства. Теперь студенты занимаются на VR-тренажерах, симуляторах локомотивов и электропоездов, а также оборудовании, максимально приближенном к реальным условиям работы на железной дороге. «Наш техникум — один из ведущих в Подмосковье по подготовке кадров для железнодорожной отрасли. Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими работодателями: РЖД, ЦППК и Демиховским машиностроительным заводом. Благодаря такому партнерству более 90% наших выпускников успешно трудоустраиваются», — рассказал директор Орехово-Зуевского железнодорожного техникума Сергей Парамонов.

Благодаря капитальному ремонту учебное заведение также получило новое оборудование, в том числе тренажеры для дефектоскопистов, специалистов по эксплуатации и организации перевозок. Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания передала техникуму симуляторы управления электропоездом ЭП2Д.

Лаборатории и мастерские Глава региона осмотрел лаборатории автоматизированных систем управления, кабинеты подготовки диспетчеров и мастерские, где студентов обучают ремонту инженерных систем и сварочным работам. Студент Роман Антипов рассказал губернатору, что приехал учиться в Подмосковье из Мордовии и уже работает в ЦППК на пассажирских электропоездах. «В планах — обязательно получить высшее образование и стать машинистом. Решил продолжить семейную династию: мой дед и отец были машинистами», — поделился студент. Среди преподавателей техникума — ветеран специальной военной операции Дмитрий Лемешко.

«Раньше я работал на железной дороге в Пензе, с 2005-го — в Орехово-Зуеве помощником машиниста на грузовых и пассажирских поездах, а затем — в московском метрополитене. В 2023 году принял решение уйти на СВО по контракту. Получил там тяжелое ранение. С октября я преподаю спецдисциплины у четырех групп — в каждой по 25 студентов. Чтобы развиваться в новой профессии, я поступил в ГГТУ: учусь на психолога и социального педагога», — отметил Дмитрий Лемешко.

Отдельное внимание губернатор уделил сварочной мастерской, оснащенной современным оборудованием для подготовки специалистов машиностроительной отрасли. «В нашей мастерской студенты осваивают все тонкости сварочного дела: от резки металла до применения различных техник сварки на современном оборудовании. Сейчас здесь занимаются ребята первого и второго курсов. Эта профессия крайне востребована в металлообработке и машиностроении — например, на таких крупных предприятиях, как Демиховский завод или ЛиАЗ. Главное преимущество обучения у нас в том, что студенты не просто получают теорию, а могут вживую отработать все виды соединений и набраться реального практического опыта», — подчеркнул преподаватель спецпредметов техникума Владимир Блохин. Сегодня в техникуме учатся более 1360 студентов, а образовательные программы охватывают 17 направлений подготовки. Учреждение входит в федеральный проект «Профессионалитет» и сотрудничает более чем с 90 предприятиями.

В этом году капитальный ремонт продолжается и в другом корпусе техникума на Центральной улице, где готовят IT-специалистов и работников транспортного сервиса.

Развитие системы СПО В Подмосковье система среднего профессионального образования продолжает активно развиваться: сегодня колледжи региона выбирают шесть из 10 выпускников девятых классов, а за последние три года число заявлений на поступление выросло почти на две трети. В общей сложности в регионе 118 колледжей, из которых 50 — подведомственные Московской области. Обучение в учреждениях проходят 138 тысяч человек.

За минувшие пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей, а в этом году работы планируют провести еще в 13. Также в учреждениях открывают современные мастерские и лаборатории — их число уже превысило 70, причем 41 начал работать в 2025 году.