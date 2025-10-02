Сегодня 14:58 Современные классы, традиции и патриотическое воспитание. Воробьев — о модернизации школы № 8 в Химках Андрей Воробьев: еще 35 школ построят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Одну из старейших школ Химок — № 8 — модернизировали в рамках президентской программы. Работу обновленного учебного заведения в рамках визита в муниципалитет проверил губернатор Андрей Воробьев.

История и обновление школы №8 Школа, которой в следующем году исполнится 70 лет, носит имя своего первого директора — Василия Ивановича Матвеева, ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя РСФСР. Именно под его руководством она стала одной из ведущих в городе как по уровню образования, так и по патриотическому воспитанию.

К началу учебного года в учреждении завершили масштабный ремонт: обновили инженерные коммуникации и кровлю, перепланировали помещения, создали современные кабинеты, библиотеку, актовый и спортивный залы, а также столовую. При этом исторический облик здания сохранился — на стенах остались муралы, посвященные ветерану Григорию Муходавкину и участнику специальной операции Тимофею Воробейкину.

Визит губернатора и президентская программа Андрей Воробьев лично оценил изменения, пообщался с педагогами и поздравил их с грядущим Днем учителя, который отмечают 5 октября. «Вы знаете, что в Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50-60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим», — подчеркнул глава региона. По его словам, сотрудники учебного заведения не только создают комфортное и современное пространство, но и чтят традиции. Современные условия обучения и музей Сегодня в школе получают знания более 800 детей, включая 60 первоклассников. Работают математические и предпрофессиональные классы социально-экономического и гуманитарного направлений.

«После ремонта у нас появились прекрасные светлые кабинеты химии, биологии, физики. Кабинет информатики оснастили новым оборудованием и техникой. Везде — новая мебель. Классы теперь полностью соответствуют современным требованиям», — отметила директор школы Ольга Игнатьева.

Кроме того, в здании обновили, созданный еще Василием Матвеевым, музей под названием «Война–поиск–память». Ученики самостоятельно проводят там экскурсии. Экспозицию регулярно пополняют новые материалы, а дети и их родители лично участвуют в раскопках. Педагогические династии и кадетское движение Особая гордость школы — ее педагогические традиции. В числе 47 учителей есть целые династии. Так, в учебном заведении работают преподаватель физики Мария Кокшарова и ее старшая дочь Ксения, которая является советником директора и педагогом-дефектологом. Младшая дочь Екатерина — учащаяся этой же школы и лауреат множества конкурсов — планирует стать педагогом по народному пению.

Большое внимание в учебном заведении уделяют кадетскому движению: сегодня в школе действуют шесть специализированных классов, в которых занимаются 230 детей. Они проходят полевые занятия, изучают основы тактики и рукопашного боя, прыгают с парашютом и осваивают горно-штурмовую подготовку.

«Многие кадеты служат в ВДВ и войсках специального назначения. Сейчас на фронте достаточное количество наших выпускников — и кадровых офицеров, и контрактников», — рассказал заместитель директора по безопасности школы № 8 Виталий Комарницкий. Стать кадетом можно с пятого класса. «У нас регулярно проходят полевые занятия — и зимой, и весной, и летом, и осенью. Мне все это очень нравится. Мы — будущие защитники Отечества, поэтому уже с раннего возраста должны приобретать необходимые навыки», — заметил учащийся Максим Силин. Арт-пространство и культурный код школы Еще одна отличительная особенность — стены, которые расписывали художники мастерской Алексея Шилова в рамках масштабной программы «Моя школа, моя история».

Изображения на первом этаже посвящены первому директору учебного заведения Василию Матвееву, на втором — писателю Льву Толстому и коллекционеру русской живописи Сергею Горшину, который подарил Химкам часть коллекции произведений художников XIX века. А пятый этаж отведен космической тематике.

Отметим, что до конца года в Московской области планируют построить 35 новых школ, 29 из которых уже работают. Еще 57 школ отремонтировали в рамках президентской программы.