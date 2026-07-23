В Лобне продолжается масштабное обновление образовательной инфраструктуры: к новому учебному году после капитального ремонта откроют сразу две школы. О процессе работ и дальнейших планах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время рабочей поездки глава региона встретился с жителями округа и посетил школу № 2 на Фестивальной улице, где завершается капитальный ремонт. Вместе с губернатором объект осмотрел первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «У нас реализуется большая президентская программа. Порядка 50-60 школ каждый год ремонтируем. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей, детей и сдали все в срок, потому что часто капремонт — это определенные неудобства. Здесь — почти все готово. Кроме того, держим на контроле еще один объект в Лобне — это школа № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова, она также будет открыта после капремонта к 1 сентября», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Современные коммуникации и спортивное ядро

Здание школы № 2, построенное в 1978 году, давно нуждалось в модернизации. При проектной вместимости 900 человек там обучались более 1,2 тысячи школьников, поэтому на период ремонта всех учеников и преподавателей перевели в другие образовательные учреждения города. За время капитального ремонта в школе полностью обновили инженерные коммуникации, кровлю, фасад, окна и двери, отремонтировали спортивное ядро. Сейчас завершается благоустройство территории, устанавливается новая мебель и современное оборудование. После открытия в учреждении планируют создать профильные классы для подготовки будущих специалистов транспортной отрасли.

«Школа № 2 полностью реконструирована. Это достаточно старое здание, которому почти 50 лет. Оно требовало к себе внимания. Важно, что отделка и ремонт уже закончены, идет установка оборудования. И уже 1 сентября дети смогут вернуться в эту замечательную школу. Там достаточно большое количество учеников. Территория облагорожена, просторные классы и коридоры. Школа соответствует всем современным требованиям. У жителей Лобни большой запрос на развитие такой образовательной инфраструктуры. Всего этого удается достичь благодаря поддержке правительства нашей страны», — отметил Денис Кравченко.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

Внимание к оформлению Особое внимание уделили оформлению внутренних пространств. В рамках проекта «Моя школа — моя история» стены образовательного учреждения расписывают художники творческой мастерской Алексея Шилова. Будущие ученики и их родители уже успели оценить изменения. Житель Лобни Александр Бронников рассказал, что его сын Никита в этом году пойдет в первый класс именно в обновленную школу. «Мы живем напротив, поэтому, можно сказать, видели капремонт на всех этапах. Кроме того, в рамках родительского контроля ходили на экскурсию. Очень здорово, потому что была возможность посмотреть на то, что делается внутри, — поделился Александр Бронников.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

Работы выполняют в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, а также в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Дальнейшие планы Как сообщил представитель подрядной организации Алексей Максимов, строительная готовность школы № 2 достигла 95%. Полностью завершить все работы планируют до 10 августа, после чего здание передадут педагогическому коллективу для подготовки к учебному году. «Остались небольшие штрихи — что-то покрасить, а также осуществить пусконаладочные работы. Также делаем в Лобне капитальный ремонт СОШ № 3 на ул. Мирная — аналогичный проект. К 1 сентября все завершим. Сейчас готовность — 85%. Производятся малярные работы, доустанавливаем двери и завершаем укладку напольных покрытий», — добавил Алексей Максимов.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

После открытия обновленная школа сможет принять более 1,1 тысячи учеников.