Современные классы, спортивное ядро и художественное оформление. Воробьев — об обновленной школе № 2 в Лобне
Андрей Воробьев: 2 школы откроют в Лобне после капремонта 1 сентября
В Лобне продолжается масштабное обновление образовательной инфраструктуры: к новому учебному году после капитального ремонта откроют сразу две школы. О процессе работ и дальнейших планах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Во время рабочей поездки глава региона встретился с жителями округа и посетил школу № 2 на Фестивальной улице, где завершается капитальный ремонт. Вместе с губернатором объект осмотрел первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
«У нас реализуется большая президентская программа. Порядка 50-60 школ каждый год ремонтируем. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей, детей и сдали все в срок, потому что часто капремонт — это определенные неудобства. Здесь — почти все готово. Кроме того, держим на контроле еще один объект в Лобне — это школа № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова, она также будет открыта после капремонта к 1 сентября», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Современные коммуникации и спортивное ядро
Здание школы № 2, построенное в 1978 году, давно нуждалось в модернизации. При проектной вместимости 900 человек там обучались более 1,2 тысячи школьников, поэтому на период ремонта всех учеников и преподавателей перевели в другие образовательные учреждения города.
За время капитального ремонта в школе полностью обновили инженерные коммуникации, кровлю, фасад, окна и двери, отремонтировали спортивное ядро. Сейчас завершается благоустройство территории, устанавливается новая мебель и современное оборудование.
После открытия в учреждении планируют создать профильные классы для подготовки будущих специалистов транспортной отрасли.
«Школа № 2 полностью реконструирована. Это достаточно старое здание, которому почти 50 лет. Оно требовало к себе внимания. Важно, что отделка и ремонт уже закончены, идет установка оборудования. И уже 1 сентября дети смогут вернуться в эту замечательную школу. Там достаточно большое количество учеников. Территория облагорожена, просторные классы и коридоры. Школа соответствует всем современным требованиям. У жителей Лобни большой запрос на развитие такой образовательной инфраструктуры. Всего этого удается достичь благодаря поддержке правительства нашей страны», — отметил Денис Кравченко.
Внимание к оформлению
Особое внимание уделили оформлению внутренних пространств. В рамках проекта «Моя школа — моя история» стены образовательного учреждения расписывают художники творческой мастерской Алексея Шилова.
Будущие ученики и их родители уже успели оценить изменения. Житель Лобни Александр Бронников рассказал, что его сын Никита в этом году пойдет в первый класс именно в обновленную школу.
«Мы живем напротив, поэтому, можно сказать, видели капремонт на всех этапах. Кроме того, в рамках родительского контроля ходили на экскурсию. Очень здорово, потому что была возможность посмотреть на то, что делается внутри, — поделился Александр Бронников.
Работы выполняют в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, а также в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Дальнейшие планы
Как сообщил представитель подрядной организации Алексей Максимов, строительная готовность школы № 2 достигла 95%. Полностью завершить все работы планируют до 10 августа, после чего здание передадут педагогическому коллективу для подготовки к учебному году.
«Остались небольшие штрихи — что-то покрасить, а также осуществить пусконаладочные работы. Также делаем в Лобне капитальный ремонт СОШ № 3 на ул. Мирная — аналогичный проект. К 1 сентября все завершим. Сейчас готовность — 85%. Производятся малярные работы, доустанавливаем двери и завершаем укладку напольных покрытий», — добавил Алексей Максимов.
После открытия обновленная школа сможет принять более 1,1 тысячи учеников.
Развитие образовательной инфраструктуры округа этим не ограничивается. На улице Комиссара Агапова уже началось строительство нового детского сада на 200 мест. Ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируют в 2028 году.