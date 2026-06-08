Современная техника, онкопомощь и поддержка бойцов СВО. Воробьев — о возможностях новых поликлиник Подмосковья
Воробьев поручил сделать меддиагностику еще доступнее для жителей Подмосковья
Современные поликлиники Подмосковья активно переходят на новый уровень оказания помощи, делая ставку на современное оборудование, доступность специалистов и цифровые сервисы. О развитии первичного звена здравоохранения и результатах модернизации медицинской инфраструктуры рассказал на совещании в формате ВКС губернатор Андрей Воробьев.
Первичное звено — центр современной медицины
По словам главы региона, сегодня поликлиника уже не ограничивается функциями первичного приема пациентов. Медицинские учреждения должны обеспечивать жителей широким спектром диагностических и консультативных услуг.
Сегодня каждая поликлиника предполагает наличие профессионального оборудования — маммографы, УЗИ, рентген, а также специалистов, которые могут не только дать консультацию, но и использовать современные технологии. И от этого зависит результат в первичном звене.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
В ближайшее время новые возможности для пациентов появятся в Королеве — уже через месяц в городе откроется крупный медицинский центр. Нововведения также предстоят в Чехове, Ногинске и других муниципалитетах региона.
Губернатор обратил внимание на необходимость рационального использования медицинских ресурсов.
Свыше 90 миллионов посещений в год
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, амбулаторно-поликлиническая сеть Подмосковья включает 445 поликлиник, 260 амбулаторий и 512 фельдшерско-акушерских пунктов. Их суммарная мощность превышает 138 тысяч посещений за смену.
В течение 2025 года жители региона совершили свыше 90 миллионов визитов в учреждения первичного звена. Более 65 миллионов обращений были связаны с лечением заболеваний и консультациями терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов. Значительную часть составили вопросы оформления больничных листов, продления рецептов и прохождения профилактических осмотров.
Порядка 25 миллионов — это визиты, которые не связаны с контактом с врачом: запись на результаты исследований, запись к врачу, получение лекарств, справок.
Максим Забелин
заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона
Одновременно растет востребованность дистанционных форм взаимодействия с системой здравоохранения.
В 2025 году более 5,5 миллиона обращений были переведены в телемедицину — порядка 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на 2026-й — 12%, порядка восьми-девяти миллионов визитов.
Максим Забелин
заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона
Новые поликлиники меняют качество медицинской помощи
В Подмосковье продолжают открываться современные учреждения, которые уже заметно влияют на доступность медицинской помощи и удовлетворенность жителей.
Одним из таких объектов стала новая поликлиника в Хотькове в Сергиево-Посадском округе, рассчитанная на 450 посещений в смену. До ее появления жителям зачастую приходилось уезжать далеко от дома для получения консультаций узких специалистов и прохождения сложных обследований. Теперь большинство услуг доступно рядом с домом, а загрузка учреждения уже превышает 80%.
Значительные изменения произошли и в Видном, где заработала семейная поликлиника на 750 посещений в смену для взрослых и детей. На ее базе открыли филиал НИКИ детства, благодаря чему жители южной части региона получили возможность проходить консультации по редким заболеваниям без поездок в Москву и другие города. Кроме того, удалось практически полностью решить проблему нехватки профильных специалистов.
Новые поликлиники также открыли в Котельниках, Лобне и Люберцах. Учреждения оснастили современным диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы и комплексы для рентгенов. Также расширили перечень медицинских услуг и значительно сократили время ожидания приема у врачей.
Новые центры в Чехове и Ногинске
Одним из наиболее значимых объектов стала детская поликлиника в Чехове. Сейчас здесь уже ведут прием узкие специалисты, работают отделения стоматологии и реабилитации. В здании установили современное диагностическое оборудование.
Власти региона рассматривают возможность дальнейшего расширения учреждения и создания на его базе семейного формата оказания медицинской помощи.
Следующим крупным проектом станет открытие в июле новой поликлиники в Ногинске. Учреждение станет одним из крупнейших медицинских объектов на востоке Подмосковья.
Там разместят круглосуточный травмпункт, центр амбулаторной онкологической помощи, а также специализированное отделение для бойцов специальной военной операции.
По замыслу региональных властей, новый комплекс будет выполнять функции центра компетенций и обеспечит жителей современными медицинскими услугами в одном месте.
«Мы также ввели централизованную службу расписания для стационаров — до 40% обращений на запись уже снизилось, запустили автосверку данных пациентов в ЕМИАС. ИИ помогает нам анализировать посещения, что позволяет бороться с фиктивными приемами», — добавил Максим Забелин.
В регионе также заключают долгосрочные контракты на поставку лекарств — по меньшей мере на четыре месяца — и автоматически проверяют запасы.
Кроме того, контроль загрузки аппаратов для КТ, МРТ, рентгенов переводят в специальную систему, которая позволяет врачам рационально использовать технику.