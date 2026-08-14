Совет законодателей ЦФО обсудил трудоустройство ветеранов на заседании в Ельце
В Ельце Липецкой области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа. Представители регионов обсудили поддержку молодежных парламентов, развитие кадетского образования и трудоустройство ветеранов боевых действий. Встречу открыл председатель Совета и спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Сергей Нештенко сообщил, что молодежные парламенты действуют во всех 18 субъектах округа. По его словам, теперь регионам необходимо определить общие приоритеты их дальнейшего развития.
Игорь Брынцалов предложил предусмотреть финансирование деятельности таких объединений. Спикер Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев добавил, что инициативы молодых парламентариев становятся основой региональных законов.
Отдельной темой заседания стало кадетское образование, интерес к которому продолжает расти. Участники подчеркнули необходимость сформировать единые правовые подходы в этой сфере.
Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов напомнил, что регион одним из первых принял соответствующий закон и полностью освободил от платы за содержание в кадетских корпусах детей из многодетных семей и семей участников СВО.
Также законодатели рассмотрели меры содействия занятости ветеранов. Подмосковье одним из первых закрепило для них квоты на рабочие места: в регионе уже трудоустроены 1,4 тысячи ветеранов боевых действий.
В Курской области с 1 марта организации со штатом более 100 сотрудников должны резервировать для ветеранов 1,2% рабочих мест. Ожидается, что эта мера позволит создать не менее 1,1 тысячи вакансий. Кроме того, участникам боевых действий предоставляют до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, а за исполнением закона следит региональный контрольный орган.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков предложил законодательно установить 1 июля Днем ветерана боевых действий во всех субъектах ЦФО. Сейчас такую памятную дату утвердили восемь из 18 регионов округа. В Московской области соответствующий закон действует с 2022 года.
По итогам заседания субъектам ЦФО рекомендовали рассмотреть финансирование молодежных парламентов, проверить работу кадетских образовательных организаций, принять законы о квотах для ветеранов и закрепить 1 июля в качестве памятной даты.