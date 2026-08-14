Совет законодателей ЦФО обсудил трудоустройство ветеранов на заседании в Ельце

Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Сергей Нештенко сообщил, что молодежные парламенты действуют во всех 18 субъектах округа. По его словам, теперь регионам необходимо определить общие приоритеты их дальнейшего развития.

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов напомнил, что регион одним из первых принял соответствующий закон и полностью освободил от платы за содержание в кадетских корпусах детей из многодетных семей и семей участников СВО.

Также законодатели рассмотрели меры содействия занятости ветеранов. Подмосковье одним из первых закрепило для них квоты на рабочие места: в регионе уже трудоустроены 1,4 тысячи ветеранов боевых действий.

В Курской области с 1 марта организации со штатом более 100 сотрудников должны резервировать для ветеранов 1,2% рабочих мест. Ожидается, что эта мера позволит создать не менее 1,1 тысячи вакансий. Кроме того, участникам боевых действий предоставляют до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, а за исполнением закона следит региональный контрольный орган.