Сегодня 10:49 Совещание о развитии «Движения Первых» провели в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья состоялось заседание координационного совета при губернаторе региона, посвященное взаимодействию с общероссийским «Движением Первых». В рамках обсуждения коснулись и вопросов работы его отделений.

Московская область удерживает лидерство по численности регионального отделения движения в стране — на официальном сайте зарегистрированы почти 780 тысяч пользователей, а участниками движения стали более 486 тысяч жителей региона.

Активно вовлечены в деятельность 463 тысячи активистов, работает свыше 23 тысяч наставников. Открыто 1107 первичных отделений, из них 1020 действуют на базе образовательных учреждений, остальные — в сферах молодежной политики, культуры и спорта. Екатерина Швелидзе министр информации и молодежной политики Подмосковья

Министерство информации и молодежной политики региона продолжает активно сопровождать участие юных жителей в масштабных всероссийских проектах, включая юниор-лигу КВН, «Российскую школьную весну» и туристический слет «Маевка».

Кроме того, ведомство оказывает всестороннюю помощь в организации событий движения, в том числе семейного фестиваля «На газоне», который появился в 2024 году. В этом году фестиваль запланирован на июнь, его примет Домодедово. С декабря прошлого года региональное волонтерское объединение «Волонтеры Подмосковья» совместно с местными отделениями «Движения Первых» реализует проект «Добрые уроки» в формате всероссийского проекта «Классные встречи». При помощи просветительской инициативы организаторы стремятся познакомить подростков с многообразием волонтерства. Отдельный блок совместной работы посвящен профилактической работе с детьми. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес поделилась планами ведомства на второй квартал года в сотрудничестве с «Движением Первых». Одним из ключевых направлений станет продолжение работы по цифровой безопасности. В прошлом году в рамках «Разговоров о важном» прошли тематические занятия о поведении в интернете, а более 600 тысяч детей приняли участие в профильной олимпиаде.

В этом году продолжается просветительский медиапроект «Первые. Ключ безопасности», третий сезон которого стартовал 24 марта. Организаторы уже выпустили 20 коротких роликов, посвященных защите в сети, а также азам цифровой гигиены, которые набрали свыше 90 тысяч просмотров.

В числе флагманских инициатив также значится конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Второй сезон мероприятия нацелен на поддержку родительских сообществ, развитие школьного самоуправления и укрепление связей между семьей и учебными заведениями. В мае на базе учебно-методического центра «Авангард» стартуют патриотические смены «Юные патриоты Подмосковья», организованные в рамках программы «Орлята России». В этом году в «Авангарде» отдых и патриотическую подготовку организуют для трех тысяч детей. На летний период в пришкольных лагерях запланированы «Дни Первых» — серия мероприятий, призванных познакомить учащихся с деятельностью и ключевыми ценностями движения. В трех сменах задействуют 988 лагерей, а общее число участников превысит 95 тысяч. С 27 апреля по 9 мая запланировано проведение марафона «Наследники Победы», который объединит такие акции, как «Я помню», «Портреты Победы», «Герои нашей школы», «Окна Победы», «Кино Победы» и ряд других. О развитии отделения, создании единого воспитательного пространства и взаимодействии с органами местного самоуправления рассказала председатель совета регионального отделения Анастасия Бочарова.

С 25 мая начнется программа «Флагманы возможностей» на базе центров «Движения Первых». Ее цель — поддержка самореализации детей и молодежи, а также развитие самоуправления молодежи.

В рамках заседания также обсудили всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Муниципальный этап проведут с 4 апреля по 11 мая, а региональный запланирован на период с 12 по 24 мая, причем ключевые мероприятия в Московской области состоятся 20–22 мая. Окружные этапы и сборы намечены с середины июня до конца июля, а всероссийский финал пройдет в сентябре. Прием заявок на участие в муниципальном этапе продолжается «Мы видим, как год от года растет не просто статистика, а настоящая вовлеченность ребят. Когда мы видим горящие глаза участников „Зарницы“, слышим отзывы детей из больницы после наших мастер-классов или читаем истории успеха наших грантополучателей, мы понимаем: мы создаем не просто мероприятия, а возможности. Возможность проявить себя, найти друзей, поверить в свои силы и сделать мир вокруг чуточку лучше. Это и есть главная ценность нашего движения», — уточнила Анастасия Бочарова. Заседание в Доме правительства провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети».