Сегодня 17:55 Совещание о повышении безопасности детей прошло в МЧС в Подмосковье Подмосковье

Подмосковье

Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова провела совещание, посвященное защите жизни и здоровья несовершеннолетних. На нем обсудили способы повышения безопасности, снижение смертности при ЧП и проведение тематических уроков в школах.

В совещании участвовали представители регионального управления МЧС, в том числе главный государственный инспектор по пожарному надзору Александр Медведев и заместитель главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин. По данным на 16 июля, в регионе вырос уровень детской смертности и травматизма при пожарах. С начала года зафиксировано 6,7 тысячи возгораний, в результате которых погибли 19 детей, еще 21 ребенок получил травмы. Основными причинами происшествий стали неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.

В предупреждении несчастных случаев важное значение играет установка автономных дымовых пожарных извещателей. С 2018 года благодаря им удалось спасти 184 человека, из них 85 — дети. Только в этом году извещатели помогли сохранить жизнь 23 людям, в том числе 13 несовершеннолетним. В завершившемся учебном году сотрудники МЧС провели свыше 55 тысяч уроков безопасности и организовали более 900 экскурсий в подразделения управления. В школах действуют 98 кадетских пожарно-спасательных классов, где обучаются 2,5 тысячи учащихся, а также 190 дружин юных пожарных общей численностью 11 тысяч школьников.