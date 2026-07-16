Совещание о повышении безопасности детей прошло в МЧС в Подмосковье
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова провела совещание, посвященное защите жизни и здоровья несовершеннолетних. На нем обсудили способы повышения безопасности, снижение смертности при ЧП и проведение тематических уроков в школах.
В совещании участвовали представители регионального управления МЧС, в том числе главный государственный инспектор по пожарному надзору Александр Медведев и заместитель главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин.
По данным на 16 июля, в регионе вырос уровень детской смертности и травматизма при пожарах. С начала года зафиксировано 6,7 тысячи возгораний, в результате которых погибли 19 детей, еще 21 ребенок получил травмы. Основными причинами происшествий стали неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.
В предупреждении несчастных случаев важное значение играет установка автономных дымовых пожарных извещателей. С 2018 года благодаря им удалось спасти 184 человека, из них 85 — дети. Только в этом году извещатели помогли сохранить жизнь 23 людям, в том числе 13 несовершеннолетним.
В завершившемся учебном году сотрудники МЧС провели свыше 55 тысяч уроков безопасности и организовали более 900 экскурсий в подразделения управления. В школах действуют 98 кадетских пожарно-спасательных классов, где обучаются 2,5 тысячи учащихся, а также 190 дружин юных пожарных общей численностью 11 тысяч школьников.
Отдельное внимание на совещании уделили безопасности на водоемах. По данным Андрея Зимина, главной причиной трагедий на воде остается отсутствие контроля со стороны взрослых.
По итогам встречи утвержден комплекс мер для снижения рисков. Это корректировка графиков и маршрутов патрулирования, дополнительные инструктажи для спасателей, усиление информационной кампании, адресное взаимодействие с родителями, размещение памяток о правилах безопасности на сайтах муниципалитетов и в родительских чатах.
Участники подчеркнули, что защита детей — общая ответственность профильных ведомств и родителей. В ближайшее время информирование о правилах поведения у воды усилят во всех городских округах Подмосковья.