Социальный контракт помогает жителям Подмосковья открыть собственное дело
Это один из инструментов поддержки, предусмотренных Народной программой «Единой России» и обеспеченных финансированием из бюджета.
До 350 тысяч рублей — на открытие своего дела, 200 тысяч — на развитие личного подсобного хозяйства и еще 30 тысяч — на дополнительное образование. Такие меры предлагаются жителям, заключившим социальный контракт в Московской области.
По соглашению между гражданином и органом соцзащиты государство обязуется оказать финансовую или иную социальную помощь, а гражданин — выполнить программу, которая может включать поиск работы, открытие бизнеса или ведение подсобного хозяйства.
Депутат Мособлдумы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что в Московской области по Народной программе «Единой России» для демобилизованных участников СВО введены особые условия: они могут получить помощь без проверки доходов семьи.
«Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Только за первое полугодие текущего года в регионе оформлено 633 таких соглашения, причем 25 из них — с бойцами СВО. Приоритетное право на эту меру имеют семьи с детьми, многодетные, а также участники спецоперации и их родные. Подать заявление можно быстро — через МФЦ или портал госуслуг, а центры „Мой бизнес“ всегда готовы проконсультировать жителей по любым вопросам», — рассказал Голубев.
Одним из участников программы стал житель Чехова Семен Киреев — соцконтракт помог ему превратить увлечение фотографией в собственное дело. Об этой возможности он узнал от друга, а на подготовку документов ушло около месяца.
«Соцконтракт дал мне главное — надежную технику и уверенность в работе. Я купил хороший фотоаппарат с объективом — он закрывает все рабочие задачи, от репортажей до свадеб. Добавил вспышку для вечерних съемок, фотоаппарат моментальной печати, карту памяти и аккумуляторы. Старая техника нередко подводила, съемки срывались. Теперь работаю спокойно, без форсмажоров и потерь», — поделился фотограф.
Всего в Чехове с начала года заключено 12 социальных контрактов: шесть — на открытие бизнеса, четыре — на поиск работы, два — на преодоление трудной жизненной ситуации.
Ветеран СВО Алексей Жернов раньше занимался предпринимательством. После демобилизации обратился в социальную службу Домодедовского округа — он планирует приобрести вендинговый аппарат для продажи воды и установить его в микрорайоне, где проживает.
«Социальный контракт — это только начало. В будущем планирую организовать более масштабное дело. Такая мера поддержки очень важна для бойцов, которые возвращаются с передовой. Она дает возможность быстро адаптироваться к гражданской жизни», — отметил Алексей.
И это не единичный пример в Домодедовском округе: один из ветеранов открыл кожевенную мастерскую, а другой — небольшую типографию: приобрел специальный принтер и печатает плакаты.
В Московской области по Народной программе «Единой России» выстроена одна из самых эффективных систем социальной поддержки. Различными мерами помощи пользуются более 30% жителей региона — это семьи с детьми, пенсионеры, люди с инвалидностью.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области выполнена практически полностью — в этом году исполнение будет доведено до 100%. Она синхронизирована с основными показателями национальных проектов, обозначенных президентом Владимиром Путиным.