Социальный контракт помогает жителям Подмосковья открыть собственное дело

Это один из инструментов поддержки, предусмотренных Народной программой «Единой России» и обеспеченных финансированием из бюджета.

До 350 тысяч рублей — на открытие своего дела, 200 тысяч — на развитие личного подсобного хозяйства и еще 30 тысяч — на дополнительное образование. Такие меры предлагаются жителям, заключившим социальный контракт в Московской области. По соглашению между гражданином и органом соцзащиты государство обязуется оказать финансовую или иную социальную помощь, а гражданин — выполнить программу, которая может включать поиск работы, открытие бизнеса или ведение подсобного хозяйства. Депутат Мособлдумы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что в Московской области по Народной программе «Единой России» для демобилизованных участников СВО введены особые условия: они могут получить помощь без проверки доходов семьи.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

«Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Только за первое полугодие текущего года в регионе оформлено 633 таких соглашения, причем 25 из них — с бойцами СВО. Приоритетное право на эту меру имеют семьи с детьми, многодетные, а также участники спецоперации и их родные. Подать заявление можно быстро — через МФЦ или портал госуслуг, а центры „Мой бизнес“ всегда готовы проконсультировать жителей по любым вопросам», — рассказал Голубев.

Одним из участников программы стал житель Чехова Семен Киреев — соцконтракт помог ему превратить увлечение фотографией в собственное дело. Об этой возможности он узнал от друга, а на подготовку документов ушло около месяца. «Соцконтракт дал мне главное — надежную технику и уверенность в работе. Я купил хороший фотоаппарат с объективом — он закрывает все рабочие задачи, от репортажей до свадеб. Добавил вспышку для вечерних съемок, фотоаппарат моментальной печати, карту памяти и аккумуляторы. Старая техника нередко подводила, съемки срывались. Теперь работаю спокойно, без форсмажоров и потерь», — поделился фотограф.

Фото: пресс-служба "Единой России" г.о. Домодедово

Всего в Чехове с начала года заключено 12 социальных контрактов: шесть — на открытие бизнеса, четыре — на поиск работы, два — на преодоление трудной жизненной ситуации.