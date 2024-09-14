Сегодня 20:13 Социальный дом «Заозерный» в Щелкове отметил 10 лет работы 0 0 0 Фото: МРОО «Дом трудолюбия „Ной“ Подмосковье

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Входящий в структуру сети приютов и трудовых общин организации «Дом трудолюбия „Ной“ имени Иоанна Кронштадтского» социальный дом для матерей, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный» в Щелкове отметил юбилей. С начала его работы уже прошло 10 лет.

Сейчас там проживают около 100 человек, включая 20 детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Организация не только предоставляет людям место для жизни, но и помогает восстанавливать утраченные документы, находить работу и возвращаться в общество. С поздравлением с юбилеем и словами благодарности за работу к сотрудникам «Заозерного» обратилась министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. «Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В „Заозерном“ проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве», — отметила она.

Фото: МРОО «Дом трудолюбия „Ной“

Министр подчеркнула, что доме постояльцы нашли новую жизнь, встретили заботу и чуткость. Власти Подмосковья тоже не остались в стороне и всегда поддерживают важные социальные инициативы через премию губернатора «Доброе дело. Мы рядом» и грантовые конкурсы.

Координатор общественных и добровольческих проектов в «Доме трудолюбия „Ной“» Сергей Бызин заявил, что организация уже шесть раз получила губернаторскую премию. Деньги потратили на организацию пунктов сбора гуманитарной помощи. Как некоммерческая организация «Дом трудолюбия» подает заявки для участия в конкурсах на получение субсидий и грантов. Но этим помощь не ограничивается. «В прошлом году нам передали два автомобиля Lada Largus, чтобы мы могли возить инвалидов из приютов в больницы или в учреждения для восстановления документов», — поделился Бызин. На территории «Заозерного» расположены два дома: в одном живут матери с детьми, в другом — пожилые постояльцы и инвалиды. Кроме того, там есть небольшая ферма с кроликами, козами, гусями, курами и свиньями.

Живущие в «Заозерном» мужчины следят за скотом, рубят дрова и чинят технику. Женщины отвечают за готовку и уборку дома.

Фото: пресс-служба Щелковского городского округа

О том, что такие дома действительно помогают, рассказал руководитель социально-трудовой общины «Заозерный» Евгений Андреев. Он пояснил, что сам когда-то остался без жилья и пришел в приют, где его приняли и дали работу водителем. Сейчас он стал руководителем.

«Самое главное, ты осознаешь, что делаешь полезное дело — ухаживаешь за стариками и инвалидами, которые просто не могут обойтись без помощи. Наша задача — социализировать людей, оказавшихся в сложной ситуации, привить им интерес к труду, сделать так, чтобы они относились к этому дому как к своему», — добавил Андреев.

Председатель межрегиональной общественной организации «Дома трудолюбия „Ной“» Емилиан Сосинский заявил, что «Заозерный» стал первым приютом, который создала организация. Сейчас таких домов уже 25, и помощь там получают более 1000 человек.

«Люди не только проживают, но и занимаются домашним хозяйством или каким-нибудь ремеслом, например плетут декоративные коврики из лозы, шьют сумки, куют каминные наборы и чугунные розы. Во всех приютах проходят духовные беседы, основанные на христианском мировоззрении» — заявил Сосинский.

Фото: пресс-служба Щелковского городского округа

Он добавил, что каждым домом руководят люди, которые сами когда-то нуждались в помощи. Поэтому они прекрасно понимают, насколько она важна другим. В середине августа в Егорьевском «Добром доме» разместили 48 эвакуированных из Курской области людей с ограничениями по здоровью. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Она пояснила, что в регион приезжают не только матери с детьми и сироты, но и все, кому нужна помощь. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».