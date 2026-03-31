На четырех площадках. Подмосковье примет региональный этап ярмарки трудоустройства
Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в Москве 15 апреля
Пресс-конференцию в преддверии регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства провели в пресс-центре ТАСС. Мероприятие пройдет с 15 до 17 апреля, свои вакансии предложат около 200 работодателей.
Работа найдется всем
«Ярмарка трудоустройства — это отличный шанс для молодежи познакомиться с реальными работодателями и сделать осознанный выбор в карьере», — заявила замминистра социального развития Подмосковья Лариса Туманова.
Особо популярны, по ее словам, вакансии в IT-сфере и рабочие специальности. Среди компаний, ищущих работников — «Мострансавто», «Мособлэнерго», «Россети Московский регион» и многие другие. При этом устроиться смогут как вчерашние студенты, так и люди в возрасте.
Отдельное внимание уделят бывшим участникам СВО. Проект, который позволит вернуть их к мирным профессиям, получил название «Новые роли».
«Важно, чтобы на предприятиях готовили коллективы к приему таких сотрудников, и об этом мы сейчас тоже ведем диалог с работодателями», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.
Некоторые из ветеранов уже получили поддержку от центра и смогли, например, начать свое дело.
Как попасть на ярмарку
Опыт прошлых лет показывает, что такие ярмарки позволяют закрыть большинство вакансий. Люди иногда снова приходят на следующий год или рекомендуют такие мероприятия знакомым, что позволяет компаниям не только нанять работников в моменте, но и прорекламироваться.
Ярмарка пройдет на четырех площадках: в Домодедове, Подольске, Ногинске и Мытищах. Кроме того, в первый день ее работы будет доступен онлайн-формат. Многие работодатели предпочитают использовать оба варианта, чтобы привлечь больше соискателей.
Кроме этого, организаторы запланировали несколько высокотехнологичных решений. Среди них — онлайн-площадка для собеседований в виртуальных комнатах в режиме реального времени, удобное зонирование по сферам деятельности для точечной маршрутизации соискателей и заполнение экспресс-резюме в формате визиток для мгновенного контакта с работодателями.
