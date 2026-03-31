На четырех площадках. Подмосковье примет региональный этап ярмарки трудоустройства

Пресс-конференцию в преддверии регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства провели в пресс-центре ТАСС. Мероприятие пройдет с 15 до 17 апреля, свои вакансии предложат около 200 работодателей.

Работа найдется всем

«Ярмарка трудоустройства — это отличный шанс для молодежи познакомиться с реальными работодателями и сделать осознанный выбор в карьере», — заявила замминистра социального развития Подмосковья Лариса Туманова.

Особо популярны, по ее словам, вакансии в IT-сфере и рабочие специальности. Среди компаний, ищущих работников — «Мострансавто», «Мособлэнерго», «Россети Московский регион» и многие другие. При этом устроиться смогут как вчерашние студенты, так и люди в возрасте.

Отдельное внимание уделят бывшим участникам СВО. Проект, который позволит вернуть их к мирным профессиям, получил название «Новые роли».

«Важно, чтобы на предприятиях готовили коллективы к приему таких сотрудников, и об этом мы сейчас тоже ведем диалог с работодателями», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Некоторые из ветеранов уже получили поддержку от центра и смогли, например, начать свое дело.