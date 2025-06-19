Соглашение о запуске производства авиакомпонентов в Ленинском округе подписали на ПМЭФ
Воробьев подписал соглашение о запуске завода авиадеталей в Ленинском округе
Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории индустриального парка «Титан» в Ленинском округе. Соглашение о реализации проекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель, член правления группы компаний «Протектор», генеральный директор организации «Авиационный Центр» Александр Колбасов.
Только в строительство производственного сектора инвестируют по меньшей мере 15 миллиардов рублей. «Протектор» — первая в России частная компания, производящая части шасси и двигатели для зарубежных летательных аппаратов. Специалисты организации также остаются лидерами по капитальному ремонту деталей самолетов.
В прошлом году было подписано соглашение о реализации проекта по ремонту шасси в Домодедове, теперь предприятие планирует запустить собственное производство запчастей.
«Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк „Титан“ с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов. Для Подмосковья новый проект „Протектора“ — это рабочие места и внушительные налоговые отчисления — 3,5–3,8 миллиада рублей в год после выхода на полную мощность», — пояснил Андрей Воробьев.
В новом комплексе разместят производственные и сборочные цеха, а также пространства для проведения испытаний. Специалисты будут применять сложные методы обработки изделий на станках.
«Сейчас мы получили уникальную возможность строиться в индустриальном парке с отличным расположением, где уже имеются дороги. При этом заканчивается строительство новой магистрали ЮЛА, которая улучшит транспортную доступность как для сотрудников, так и для грузовых автомобилей, что очень важно для нашего производства», — отметил Александр Колбасов.
Он поблагодарил власти Подмосковья и лично губернатора за бесценную помощь бизнесу.
Группа компаний «Протектор» ранее первой начала проводить капитальный ремонт шасси Boeing 737 NG и других самолетов, получив соответствующее разрешение от Росавиации.
На новом заводе в Ленинском округе будут создавать запчасти и осуществлять капитальный ремонт двигателей самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737NG.
«Мы модернизируем и дополняем свое производство новыми станками и оборудованием, буквально недавно прошли проверку Росавиации на выполнение новых видов работ. Теперь мы можем выполнять капитальные ремонты авиационных двигателей CFM56-7 и делать ремонты компонентов систем воздушного судна. Нами открыты рейтинги от C1 до C20 включительно», — рассказал учредитель группы компаний «Протектор» Павел Провоторов.
По его словам, предприятие не только поддерживает работоспособность действующего парка иностранных самолетов, но и ускоряет процесс строительства отечественных аппаратов.
Запустить предприятие планируют в 2030 году. Там сформируют 2,3 тысячи рабочих мест, в том числе для молодых специалистов.