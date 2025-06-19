Соглашение о запуске производства авиакомпонентов в Ленинском округе подписали на ПМЭФ

Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории индустриального парка «Титан» в Ленинском округе. Соглашение о реализации проекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель, член правления группы компаний «Протектор», генеральный директор организации «Авиационный Центр» Александр Колбасов.

Только в строительство производственного сектора инвестируют по меньшей мере 15 миллиардов рублей. «Протектор» — первая в России частная компания, производящая части шасси и двигатели для зарубежных летательных аппаратов. Специалисты организации также остаются лидерами по капитальному ремонту деталей самолетов.

В прошлом году было подписано соглашение о реализации проекта по ремонту шасси в Домодедове, теперь предприятие планирует запустить собственное производство запчастей.

«Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк „Титан“ с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов. Для Подмосковья новый проект „Протектора“ — это рабочие места и внушительные налоговые отчисления — 3,5–3,8 миллиада рублей в год после выхода на полную мощность», — пояснил Андрей Воробьев.