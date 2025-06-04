Случаи церкариоза в водоемах Подмосковья. Как обезопасить себя от подкожных паразитов?

С начала купального сезона в Подмосковье выявили несколько случаев церкариоза, или «зуда купальщика». Больные жалуются на сильный зуд, волдыри и покраснение. Именно так проявляет себя подкожный паразит, который может поселиться на теле человека после отдыха у воды. О том, как обезопасить себя, расскажем в нашем материале.

Зуд, жар и сыпь — такие тревожные симптомы могут появиться после купания в подозрительном водоеме. Церкариоз вызывают паразиты — церкарии. В прогретой воде они ожидают своего потенциального хозяина, после чего прокалывают кожу и проникают внутрь.

По словам специалистов, проще всего заразиться церкариозом в теплой, пресной и стоячей воде. Особенно в местах, которые облюбовали утки: эти пернатые часто становятся переносчиками личинок, вызывающих заболевание.

Как обезопасить себя во время отдыха у воды?

Жителям рекомендовали избегать подозрительных водоемов, а также не отпускать туда детей, ведь именно у них заболевание протекает тяжелее.

С особой осторожностью нужно относиться к местам, где обитают водоплавающие птицы. Еще один «красный флаг» — водоросли и другая густая растительность, особенно рядом с берегом. Эти зоны опасны для детей, которые часто играют и купаются на мелководье.