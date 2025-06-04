Случаи церкариоза в водоемах Подмосковья. Как обезопасить себя от подкожных паразитов?
Церкариоз выявили в водоемах Подмосковья
С начала купального сезона в Подмосковье выявили несколько случаев церкариоза, или «зуда купальщика». Больные жалуются на сильный зуд, волдыри и покраснение. Именно так проявляет себя подкожный паразит, который может поселиться на теле человека после отдыха у воды. О том, как обезопасить себя, расскажем в нашем материале.
Зуд, жар и сыпь — такие тревожные симптомы могут появиться после купания в подозрительном водоеме. Церкариоз вызывают паразиты — церкарии. В прогретой воде они ожидают своего потенциального хозяина, после чего прокалывают кожу и проникают внутрь.
По словам специалистов, проще всего заразиться церкариозом в теплой, пресной и стоячей воде. Особенно в местах, которые облюбовали утки: эти пернатые часто становятся переносчиками личинок, вызывающих заболевание.
Как обезопасить себя во время отдыха у воды?
Жителям рекомендовали избегать подозрительных водоемов, а также не отпускать туда детей, ведь именно у них заболевание протекает тяжелее.
С особой осторожностью нужно относиться к местам, где обитают водоплавающие птицы. Еще один «красный флаг» — водоросли и другая густая растительность, особенно рядом с берегом. Эти зоны опасны для детей, которые часто играют и купаются на мелководье.
Для безопасного отдыха следует выбирать проверенные водоемы с чистым песчаным дном, где нет птиц и пресноводных моллюсков. При этом пребывание в воде следует ограничить до 10 минут. После купания кожу следует промыть чистой водой с мылом.
Лечение церкариоза
После попадания в организм человека паразиты быстро погибают, поэтому они не представляют особой опасности. При этом симптомы могут вызывать дискомфорт, в том числе сильный зуд, волдыри, повышение температуры и даже головокружение. Особенно ощутимыми они могут быть для аллергиков.
Как правило, лечение заболевания симптоматическое. Так, специалисты рекомендуют использовать успокаивающие мази и лосьоны, а также противовоспалительные кремы. Как правило, зуд проходит самостоятельно в течение 10 дней.
При обнаружении у себя признаков кожных заболеваний жителей призвали обращаться за помощью к специалистам.