Сегодня 12:17 Сложнейшие операции и 26 направлений медпомощи. Воробьев — о будущей многопрофильной больнице в Балашихе Андрей Воробьев: здания будущей многопрофильной больницы достроили в Балашихе 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Здания будущей многопрофильной больницы достроили в Балашихе при поддержке президента. Ее планируют открыть в 2028 году. Сейчас строители приступают к отделочным работам. Учреждение будет обслуживать почти два миллиона человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он посетил площадку и пообщался с подрядчиком.

Больница со стационаром на 1,1 тысячи коек и консультационно-диагностическим центром рассчитана на 300 посещений в смену. Ее начали строить в марте 2024 года, сейчас ее готовность составляет 46%. «В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей», — сказал губернатор. Сейчас специалисты работают над фасадами, ведут черновые работы, монтируют перегородки и коммуникации.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новая больница станет одним из самых высокотехнологичных медучреждений не только Подмосковья, но и страны. Там будут оказывать помощь по 26 профилям, откроют региональный сосудистый центр, отделения челюстно-лицевой, торакальной хирургии и офтальмологии. Пациентам станут доступны сложные операции на головном мозге и легких. Помощь там будут получать и жители с тяжелыми заболеваниями крови. «Эта больница станет базовой для всего юго-востока и востока Подмосковья. Благодаря новым трассам — М-12 и Южно-Лыткаринской автодороге — она будет доступна жителям Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других округов. Стройка идет хорошо, видим отличную организацию», — отметил Воробьев. В учреждении будут работать аппараты КТ, МРТ, ангиографы и маммографы, передовой лапароскопическое оборудование и УЗИ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Планировка здания позволит пациентам с подозрением на инсульт или инфаркт всего за несколько минут добираться из приемного покоя до операционной. «Здесь также появится вертолетная площадка для санитарной авиации. Кроме того, мы благоустроим прилегающую территорию — сделаем настоящий ландшафтный парк с зелеными насаждениями, удобными дорожками и зонами отдыха», — рассказал первый вице-президент компании-подрядчика Илья Демидов. Также в учреждении создадут комфортные зоны ожидания, а для родственников больных запустят специальный чат-бот, позволяющий быстро узнать о состоянии близкого.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Важно, что здесь создаются принципиально новые условия для пациентов: большинство палат будут одноместными, со своими душевыми и туалетами. Предусмотрены широкие светлые коридоры, удобные зоны ожидания, буфеты и кафе. Делается все, чтобы люди получали лучшую медицинскую помощь и при этом чувствовали себя почти как дома», — отметила главврач действующей Балашихинской больницы Наталья Алимова. Всего в центре будут работать более трех тысяч специалистов.