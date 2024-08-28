Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Подмосковье организовало для детей из Курска экскурсию на фабрику мороженого

Фото: Евгений Пронин

Правительство Московской области организовало для детей из Курской области, прибывших в регион, экскурсию на самую высокую в мире фабрику мороженого. Она расположена в Москве-Сити на 89-м этаже башни «Федерация».

Производство представляет собой миниатюрную копию завода, расположенного в Долгопрудном. Ежедневно здесь изготавливают около пяти тысяч порций лакомства. Экскурсия прошла при поддержке компании «Чистая линия», Министерства информации и молодежной политики и Министерства социального развития Московской области.

Фабрику посетили свыше 228 детей. В экскурсии также участвовали и взрослые, которые сопровождали маленьких посетителей. Участники смогли собственными глазами увидеть все этапы производства мороженого.

Фото: Евгений Пронин
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Фото: Евгений Пронин
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Фото: Евгений Пронин
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Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал, что он ведет сотрудничество с правительством Подмосковья на протяжении многих лет. Его компания участвует в различных благотворительных акциях. Одна из них — «Доброе дело».

«В рамках этого проекта мы отправляли мороженое в Донбасс — в Донецк, Тельманово, Новоазовск и другие города. А сегодня были очень рады принять на нашей площадке в Москве-Сити детишек из Курской области. Показывали гостям этот тонкий, уникальный и удивительный процесс производства мороженого», — отметил Бениаминов.

Он выразил надежду, что царящая на фабрике атмосфера поможет детям из Курской области отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались.

«Мы должны быть вместе в этот непростой период», — подытожил Бениаминов.

Фото: Евгений Пронин
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Фото: Евгений Пронин
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Фото: Евгений Пронин
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Кроме того, дети посетили смотровую площадку Panorama360, которая находится на высоте 327 метров в Москве-Сити. С этого места открывается впечатляющий вид на Кремль, Лужники, МГУ, Останкинскую телебашню, здание МИД и Дом правительства РФ. У гостей появилась возможность запечатлеть незабываемые моменты на фоне панорамной столицы. Также их порадовал фирменный комплимент — дегустация сливочного пломбира.

В настоящее время в Подмосковье находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Андрея Воробьева для них подготовили места в оздоровительных лагерях и семейных центрах для размещения всех нуждающихся в помощи. Организовано комфортное проживание, многократное питание, а также предлагаются различные спортивные и развлекательные мероприятия.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Евгений Пронин
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

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