Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого
Подмосковье организовало для детей из Курска экскурсию на фабрику мороженого
Правительство Московской области организовало для детей из Курской области, прибывших в регион, экскурсию на самую высокую в мире фабрику мороженого. Она расположена в Москве-Сити на 89-м этаже башни «Федерация».
Производство представляет собой миниатюрную копию завода, расположенного в Долгопрудном. Ежедневно здесь изготавливают около пяти тысяч порций лакомства. Экскурсия прошла при поддержке компании «Чистая линия», Министерства информации и молодежной политики и Министерства социального развития Московской области.
Фабрику посетили свыше 228 детей. В экскурсии также участвовали и взрослые, которые сопровождали маленьких посетителей. Участники смогли собственными глазами увидеть все этапы производства мороженого.
Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал, что он ведет сотрудничество с правительством Подмосковья на протяжении многих лет. Его компания участвует в различных благотворительных акциях. Одна из них — «Доброе дело».
«В рамках этого проекта мы отправляли мороженое в Донбасс — в Донецк, Тельманово, Новоазовск и другие города. А сегодня были очень рады принять на нашей площадке в Москве-Сити детишек из Курской области. Показывали гостям этот тонкий, уникальный и удивительный процесс производства мороженого», — отметил Бениаминов.
Он выразил надежду, что царящая на фабрике атмосфера поможет детям из Курской области отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались.
«Мы должны быть вместе в этот непростой период», — подытожил Бениаминов.
Кроме того, дети посетили смотровую площадку Panorama360, которая находится на высоте 327 метров в Москве-Сити. С этого места открывается впечатляющий вид на Кремль, Лужники, МГУ, Останкинскую телебашню, здание МИД и Дом правительства РФ. У гостей появилась возможность запечатлеть незабываемые моменты на фоне панорамной столицы. Также их порадовал фирменный комплимент — дегустация сливочного пломбира.
В настоящее время в Подмосковье находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Андрея Воробьева для них подготовили места в оздоровительных лагерях и семейных центрах для размещения всех нуждающихся в помощи. Организовано комфортное проживание, многократное питание, а также предлагаются различные спортивные и развлекательные мероприятия.
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