Андрей Воробьев: почти 500 объектов теплоснабжения Подмосковья обновят к зиме

Лето в самом разгаре, но объекты теплоснабжения Подмосковья уже начали готовить к предстоящему отопительному сезону. В регионе модернизируют котельные и обновляют прочую коммунальную инфрастрактуру, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании.

Глава региона отметил, что современные котельные не только должны быть эффективными, но и соответствовать высоким стандартам содержания территорий.

У нас была договоренность, что система ЖКХ — это тоже важный элемент культуры.

В качестве примера он привел обновленные объекты в Пушкино и Подольске, где вместо устаревших сооружений появились современные комплексы с автоматизированным оборудованием, датчиками и комфортными условиями эксплуатации.

Общая готовность объектов к отопительному сезону превышает 50%. До 15 сентября специалисты должны провести пробные топки и подтвердить готовность систем к зимней нагрузке.

«Это большая программа — более 50 миллиардов рублей. Новые котельные работают надежнее, потребляют меньше газа и электроэнергии», — подчеркнул губернатор.

В рамках подготовки к зимнему периоду в Московской области планируют модернизировать почти 500 объектов теплоснабжения.

Также продолжается реализация проектов по концессионным соглашениям: в этом году обновят 98 объектов на сумму 11,7 миллиарда рублей.

Отдельным направлением остается восстановление территорий после ремонта теплосетей: необходимо привести в порядок улицы и общественные пространства.