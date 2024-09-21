Сибирская компания вложит полмиллиарда в расширение производства в Подмосковье

Сибирская компания инвестирует полмиллиарда в расширение машиностроительного завода в Подмосковье. Как правительство региона помогает развивать бизнес, а также о производстве рефрижераторов в интервью 360.ru рассказал генеральный директор компании «СибЕвроВен» Евгений Кирик.

История компании началась в 2010 году.

«Первое производственное помещение было построено в 2016 году в Новосибирске. Потихоньку наша компания развивалась. А начинали мы со штатом 10 человек. Сейчас у нас работают 350 человек, и мы запустили корпус в Щелковском округе», — рассказал Кирик.

На складе готовой продукции в ожидании отправки клиентам стоят полуприцепы-фургоны, предназначенные для перевозки грузов, в том числе продуктов глубокой заморозки. Компания занимается комплексной сборкой, начиная с обычных грузовых шасси и заканчивая установкой холодильных агрегатов.

«Мы хотим создавать качественную продукцию, доступную всем. Наша задача — обеспечить полную целостность холодной цепочки, от момента производства до холодильника в доме покупателя. Мы стремимся гарантировать, что продукты остаются свежими и замороженными, а не размороженными и повторно замороженными», — подчеркнул Кирик.



Полмиллиарда рублей, вложенных в развитие подмосковного завода, позволят компании увеличить производственные мощности и выйти на новый уровень развития. В этом помогает сотрудничество с правительством региона, которое предоставило компании земельный участок для строительства нового производственного комплекса. Предприятие получило различные льготы и субсидии, которые предусмотрены для инвесторов, и участвует в государственных программах развития бизнеса.

«Мы договорились с правительством Московской области, что будем инвестировать и дальше. В ближайшее время планируем построить еще один производственный комплекс. А также в Щелкове мы создадим около 150-200 новых рабочих мест», — отметил Кирик.

Благодаря строительству нового производственного комплекса компания увеличит объем производства и расширит географию продаж.

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