Школы Подмосковья примут свыше 106 тысяч первоклассников в сентябре

В 2025 году в Подмосковье после летних каникул откроют свыше 70 школ и детских садов. Образовательные учреждения уже готовят к предстоящим экзаменам и началу нового учебного года. Всего ЕГЭ напишут более 35 тысяч человек, а в сентябре за парты сядут свыше 106 тысяч первоклассников, рассказала губернатору Андрею Воробьеву глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес.

В этом году в Подмосковье открыли три новые школы и пять детских садов. Они заработали в Мытищах, Ленинском округе, Реутове, Красногорске и других муниципалитетах. Еще планируют открыть 71 учебное заведение.

Запись в первый класс

Первая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля. В этот период документы будут принимать от детей, проживающих на закрепленной за школой территории, льготников и тех, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в учебном заведении. Заявки от остальных будут принимать с 6 июля по 5 сентября.

«С 1 апреля начинается запись в школы. Вы знаете, что в свое время мы проделали достаточно заметную работу по ее удобству для родителей, для семьи. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно в прилегающих к Москве территориях. Идет большая работа по капитальному ремонту. Стараемся принимать решения», — отметил Воробьев.

Всего в будущем учебном году ожидают более 106 тысяч первоклассников.