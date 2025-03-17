Школы Подмосковья примут свыше 106 тысяч первоклассников в сентябре
Министр Пильдес: 106 тысяч первоклассников придут в школы Подмосковья в сентябре
В 2025 году в Подмосковье после летних каникул откроют свыше 70 школ и детских садов. Образовательные учреждения уже готовят к предстоящим экзаменам и началу нового учебного года. Всего ЕГЭ напишут более 35 тысяч человек, а в сентябре за парты сядут свыше 106 тысяч первоклассников, рассказала губернатору Андрею Воробьеву глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес.
В этом году в Подмосковье открыли три новые школы и пять детских садов. Они заработали в Мытищах, Ленинском округе, Реутове, Красногорске и других муниципалитетах. Еще планируют открыть 71 учебное заведение.
Запись в первый класс
Первая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля. В этот период документы будут принимать от детей, проживающих на закрепленной за школой территории, льготников и тех, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в учебном заведении. Заявки от остальных будут принимать с 6 июля по 5 сентября.
«С 1 апреля начинается запись в школы. Вы знаете, что в свое время мы проделали достаточно заметную работу по ее удобству для родителей, для семьи. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно в прилегающих к Москве территориях. Идет большая работа по капитальному ремонту. Стараемся принимать решения», — отметил Воробьев.
Всего в будущем учебном году ожидают более 106 тысяч первоклассников.
Тестирование для детей мигрантов перед приемом в школу
С апреля в силу вступит федеральный закон, по которому дети иностранцев смогут поступить в школу только после специального теста. Цель — оценить уровень владения русским языком.
Кроме того, каждую такую семью будут проверять на законность пребывания в России.
При соблюдении всех правил такие дети будут проходить обязательное тестирование по русскому языку, и только после успешного прохождения тестирования и при наличии свободных мест в образовательном учреждении будет принято решение о зачислении в школу.
Ингрид Пильдес
глава Минобразования Подмосковья
ЕГЭ и выпускные в Подмосковье — 2025
Единый госэкзамен в 2025 году будут сдавать свыше 35 тысяч человек. Ранее они успешно написали итоговое сочинение, которое является допуском к экзамену. Одними из самых популярных дисциплин по выбору оказались профильная математика, информатика и физика.
Ингрид Пильдес добавила, что последний звонок в школах прозвенит 24 мая, а 28 июня в регионе пройдут выпускные.