25 апреля 2025 13:56 Школы, модернизация ЖКХ и новые производства. Как будет развиваться Домодедово в 2025 году Глава Домодедова Хрусталева рассказала о планах развития округа в 2025 году 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

Благоустройство

Школы

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Памятники

Детские сады

Город Домодедово

В 2025 году в Домодедове построят две новые школы и два детских сада, отремонтируют несколько объектов образования, а также модернизируют коммунальную инфраструктуру. О планах по развитию округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказала глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

Модернизация ЖКХ В регионе сейчас проводят масштабное обновление объектов тепло- и электроснабжения, а также водоотведения. «Очень рассчитываю, что весенний период пройдете интенсивно по всем нашим программам», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В 2025 году в Домодедове начнут строительство блочно-модульной котельной в Шубине-2, реконструкцию теплосетей и обновление оборудования на котельной «Бригадная». Эти изменения затронут около 45 тысяч жителей. «У нас в Подмосковье реализуется большая программа по очистным сооружениям. Знаю, что домодедовские тоже в нее включены», — обратил внимание губернатор.

Евгения Хрусталева пояснила, что центральные очистные сооружения в микрорайоне Авиационном, обслуживающие 108 тысяч человек, модернизируют в 2027–2028 годах. Строительство образовательных учреждений В прошлом году открыли второй корпус школы № 12 в жилом комплексе «Домодедово-парк» на 825 мест и два детских сада на 550 мест, а также капитально отремонтировали школу № 2 и Краснопутьскую школу.

В этом году в Барыбине откроют новую школу на 550 мест, а в микрорайоне Южном — детский сад для 240 дошкольников. «Идем в графике. В сентябре вводим среднюю общеобразовательную школу в новом микрорайоне „Прибрежный парк“, которая будет частично заполнена, но понимаем, что в 2026-м школа заполнится вся», — доложила Евгения Хрусталева.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Также там планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 150 мест. Инвестиционные проекты «Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит, и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием — и большим, и малым», — подчеркнул Воробьев. Сейчас в Домодедове реализуют 26 крупных инвестиционных проектов на сумму 141,5 миллиарда рублей, которые создадут свыше 22 тысяч рабочих мест. Среди них — два оптово-распределительных центра: «Напитки Очаково», который запустят уже в этом году, и «Сладкая Жизнь» — начнет работать в следующем году. Благоустройство территорий и расселение аварийного жилья

«В этом году на Аллее Славы мы планируем установку памятника „Участникам СВО“. 9 мая закладываем первый камень, — рассказала Хрусталева. Она уточнила, что всем бойцам округа оказывают помощь и всестороннюю поддержку.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Кроме того, в округе в 2025 году благоустроят Студенческий сквер и парк «Елочки», а в следующем установят стелу «Населенный пункт воинской доблести». Продолжается работа и по расселению аварийного жилья. В этом году из 28 квартир переедут 57 человек.