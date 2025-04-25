Школы, модернизация ЖКХ и новые производства. Как будет развиваться Домодедово в 2025 году
Глава Домодедова Хрусталева рассказала о планах развития округа в 2025 году
В 2025 году в Домодедове построят две новые школы и два детских сада, отремонтируют несколько объектов образования, а также модернизируют коммунальную инфраструктуру. О планах по развитию округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказала глава муниципалитета Евгения Хрусталева.
Модернизация ЖКХ
В регионе сейчас проводят масштабное обновление объектов тепло- и электроснабжения, а также водоотведения.
«Очень рассчитываю, что весенний период пройдете интенсивно по всем нашим программам», — отметил Андрей Воробьев.
В 2025 году в Домодедове начнут строительство блочно-модульной котельной в Шубине-2, реконструкцию теплосетей и обновление оборудования на котельной «Бригадная». Эти изменения затронут около 45 тысяч жителей.
«У нас в Подмосковье реализуется большая программа по очистным сооружениям. Знаю, что домодедовские тоже в нее включены», — обратил внимание губернатор.
Евгения Хрусталева пояснила, что центральные очистные сооружения в микрорайоне Авиационном, обслуживающие 108 тысяч человек, модернизируют в 2027–2028 годах.
Строительство образовательных учреждений
В прошлом году открыли второй корпус школы № 12 в жилом комплексе «Домодедово-парк» на 825 мест и два детских сада на 550 мест, а также капитально отремонтировали школу № 2 и Краснопутьскую школу.
В этом году в Барыбине откроют новую школу на 550 мест, а в микрорайоне Южном — детский сад для 240 дошкольников.
«Идем в графике. В сентябре вводим среднюю общеобразовательную школу в новом микрорайоне „Прибрежный парк“, которая будет частично заполнена, но понимаем, что в 2026-м школа заполнится вся», — доложила Евгения Хрусталева.
Также там планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 150 мест.
Инвестиционные проекты
«Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит, и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием — и большим, и малым», — подчеркнул Воробьев.
Сейчас в Домодедове реализуют 26 крупных инвестиционных проектов на сумму 141,5 миллиарда рублей, которые создадут свыше 22 тысяч рабочих мест. Среди них — два оптово-распределительных центра: «Напитки Очаково», который запустят уже в этом году, и «Сладкая Жизнь» — начнет работать в следующем году.
Благоустройство территорий и расселение аварийного жилья
«В этом году на Аллее Славы мы планируем установку памятника „Участникам СВО“. 9 мая закладываем первый камень, — рассказала Хрусталева.
Она уточнила, что всем бойцам округа оказывают помощь и всестороннюю поддержку.
Кроме того, в округе в 2025 году благоустроят Студенческий сквер и парк «Елочки», а в следующем установят стелу «Населенный пункт воинской доблести».
Продолжается работа и по расселению аварийного жилья. В этом году из 28 квартир переедут 57 человек.