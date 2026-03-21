Задачи на логику и эрудицию. Школьники Долгопрудного сразились на турнире «Область знаний»
В Долгопрудном прошла интеллектуальная игра «Область знаний», приуроченная ко Всемирному дню инженерии. В турнире приняли участие команды из 11 школ.
Соревнование состояло из шести раундов и включало задания на логику, эрудицию и умение работать в команде. Формат напоминал интеллектуальную игру «Что? Uде? Rогда?».
«Признаюсь, я очень увлекаюсь интеллектуальными играми, уже успел поучаствовать в городском чемпионате. Еще мое кредо — школьные олимпиады. Другими словами, формат мне близок, он мне интересен. И в чемпионате больше всего впечатлили вопросы, где нужно было писать развернутый ответ. Это происходило в финальном, третьем раунде» — рассказал ученик физико-математического лицея № 5 Антон Рынтин.
Организаторы отмечают, что подобные турниры помогают школьникам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии.
«Такие интеллектуальные игры являются мягкой профориентацией. Они не заставляют выбирать профессию, а влюбляют в нее учеников через такие игры, через успех, через общение» — обратила внимание директор школы № 11 Оксана Сметанина.
Участниками стали не только школьники, но и студенты колледжей. Им предлагались задания разного уровня сложности — от простых тестов до командных обсуждений, где важна не только эрудиция, но и умение работать в группе. Планируется, что такие квизы будут проходить регулярно — раз в месяц. Темы планируют менять: так, следующую игру посвятят Дню космонавтики.
«Стратегическая задача сейчас в нашей стране — готовить кадры как ученых, так и тех, кто руками создает наше будущее фактически в промышленности, в науке. И вот для этого мы готовим серию интеллектуальных игр, где ребята могут как показать свою эрудицию, так и узнать что-то новое» — рассказал член Общественной палаты Московской области Андрей Грознецкий.
Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта — заинтересовать молодежь наукой и техническими специальностями. В конце года лучшие команды встретятся в финале. По итогам текущего этапа путевки в решающий тур завоевали ученики четырех школ округа.