Задачи на логику и эрудицию. Школьники Долгопрудного сразились на турнире «Область знаний»

В Долгопрудном прошла интеллектуальная игра «Область знаний», приуроченная ко Всемирному дню инженерии. В турнире приняли участие команды из 11 школ.

Соревнование состояло из шести раундов и включало задания на логику, эрудицию и умение работать в команде. Формат напоминал интеллектуальную игру «Что? Uде? Rогда?».

«Признаюсь, я очень увлекаюсь интеллектуальными играми, уже успел поучаствовать в городском чемпионате. Еще мое кредо — школьные олимпиады. Другими словами, формат мне близок, он мне интересен. И в чемпионате больше всего впечатлили вопросы, где нужно было писать развернутый ответ. Это происходило в финальном, третьем раунде» — рассказал ученик физико-математического лицея № 5 Антон Рынтин.

Организаторы отмечают, что подобные турниры помогают школьникам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии.

«Такие интеллектуальные игры являются мягкой профориентацией. Они не заставляют выбирать профессию, а влюбляют в нее учеников через такие игры, через успех, через общение» — обратила внимание директор школы № 11 Оксана Сметанина.