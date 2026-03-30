Сегодня 21:40 Шанс снова встать на лапы: в Истре ветеринары спасают собак с травмами позвоночника

Более 100 собак с травмами позвоночника прошли восстановление в реабилитационном центре в Истре за последние три года. Здесь питомцам помогают вернуться к активной жизни с помощью современного оборудования и индивидуальных программ.

Одна из пациенток — собака по кличке Белочка. Еще недавно она свободно передвигалась на четырех лапах, но из-за межпозвоночной грыжи ей потребовалась операция и длительная реабилитация. В центре для нее подобрали комплекс процедур, направленных на восстановление двигательных функций. «У нас самое современное классное оборудование. Мы им очень гордимся. У нас есть водно-беговая дорожка, у нас есть роскошный зал для занятий. И также у нас есть аппараты лазерной терапии четвертого класса, чем может похвастаться очень мало центров России», — сказала владелица центра, ветеринарный врач-реабилитолог Полина Москалева.

Стационар рассчитан на 10 хвостатых пациентов, каждый из которых ежедневно проходит курс восстановления. Например, занятия на водной дорожке помогают поддерживать мышечную массу и заново формировать походку. Отдельное внимание уделяется физиотерапии. Лазерная терапия улучшает кровообращение и ускоряет регенерацию тканей, при этом процедура безболезненна и подбирается индивидуально для каждой собаки.

В программу также входят упражнения на ортопедических ковриках и обязательные прогулки. Даже собаки с ограниченной подвижностью активно выходят на улицу — для них подбирают специальные коляски, позволяющие сохранять активность и интерес к окружающему миру. Одной из частых причин травм становятся ДТП, драки или выгул животных без присмотра. Также нередко встречаются генетические заболевания, в частности межпозвоночные грыжи, связанные с недобросовестным разведением.

В центре подчеркивают, что работа ведется не только с животными, но и с их владельцами — им помогают адаптироваться к новым условиям и правильно выстроить уход за питомцем. За время работы центр помог более чем сотне собак вернуться к полноценной жизни, доказав, что даже после тяжелых травм у животных есть шанс на восстановление.