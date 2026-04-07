Сезон благоустройства парков открыли в Подмосковье
Сезон благоустройства и подготовки парков к лету начался в Подмосковье. Заместитель председателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что с 2019 года в Подмосковье привели в порядок 258 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.
«Каждое пространство мы создаем с учетом особенностей территории, социокультурного сценария и пожеланий жителей. Наша главная задача — наполнять территории мероприятиями, развивать инфраструктуру и привлекать бизнес, чтобы там было интересно и комфортно всем», — сказал Михаил Хайкин.
В прошлом году в Подмосковье благоустроили 76 крупных территорий, включая 15 пешеходных зон, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных и 10 лесопарков. В порядок также привели 55 небольших скверов.
Так, в Люберцах построили мост и парк «Дружба», в Лыткарине облагородили сквер у усадьбы Чернышевых, в Хотькове и Егорьевске — Центральную площадь и сквер «60-летия Победы». В Балашихе в Вишняковском лесопарке завершили первый этап благоустройства, а в этом году проведут второй.
«В этом году мы благоустраиваем 72 крупных объекта. Среди них — 12 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 27 парков и лесопарков в сумме, 10 набережных. Дополнительно обустроим 56 маленьких территорий по дотации», — сказал Михаил Хайкин.
В мае в Люберцах после благоустройства откроют Летний парк, в Ступине — проспект Победы, в Коломне — сквер «Блюдечко», а в Электрогорске — набережную у Стахановского озера. Также в этом году новый облик получат «Лобненский рубеж обороны Москвы» и парк Защитников Москвы.
Кроме того, в Подмосковье установят 78 новых детских площадок и приведут в порядок 358 старых.
Всего в регионе 219 парков. Ожидается, что в этом году их посетят 105 миллионов человек.
«В этом году мы благоустраиваем суммарно 26 парков и лесопарков. Среди них — лесопарк „Массовка“ в Истре, Центральный парк в Щелкове, лесопарк „Волхонка“ в Богородском, Москворецкий парк в Воскресенске и другие. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо вовремя начать подготовку к летнему сезону», — добавил Хайкин.
Подготовка к лету в парках началась еще в марте. До 12 апреля там обрежут сухие деревья, вымоют дорожки, починят скамейки и детские площадки. До 20 апреля — высадят цветы, кустарники и газоны.