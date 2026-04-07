Сезон благоустройства парков открыли в Подмосковье

Сезон благоустройства и подготовки парков к лету начался в Подмосковье. Заместитель председателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что с 2019 года в Подмосковье привели в порядок 258 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.

«Каждое пространство мы создаем с учетом особенностей территории, социокультурного сценария и пожеланий жителей. Наша главная задача — наполнять территории мероприятиями, развивать инфраструктуру и привлекать бизнес, чтобы там было интересно и комфортно всем», — сказал Михаил Хайкин.

В прошлом году в Подмосковье благоустроили 76 крупных территорий, включая 15 пешеходных зон, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных и 10 лесопарков. В порядок также привели 55 небольших скверов.

Так, в Люберцах построили мост и парк «Дружба», в Лыткарине облагородили сквер у усадьбы Чернышевых, в Хотькове и Егорьевске — Центральную площадь и сквер «60-летия Победы». В Балашихе в Вишняковском лесопарке завершили первый этап благоустройства, а в этом году проведут второй.

«В этом году мы благоустраиваем 72 крупных объекта. Среди них — 12 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 27 парков и лесопарков в сумме, 10 набережных. Дополнительно обустроим 56 маленьких территорий по дотации», — сказал Михаил Хайкин.