Сергей Юров подал документы для выдвижения кандидатом на выборы в Госдуму

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров представил документы в окружную избирательную комиссию для уведомления о своем выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по Балашихинскому одномандатному избирательному округу № 118, в состав которого входят Балашиха и Реутов.

Сергей Юров одержал победу в своем округе на предварительном голосовании партии Единая Россия, которое проходило с 25 по 31 мая. Напомним, Московская область в целом продемонстрировала один из самых высоких показателей активности в России — более 635 тысяч жителей региона сделали свой выбор.

«Я долгое время работал в органах местного самоуправления в Реутове и в Балашихе. Выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы — это возможность сделать следующий шаг, возможность, используя уже федеральный уровень, уделять внимание тем проблемам, которые есть в Балашихе и в Реутове», — отметил Сергей Юров.

Как отметила председатель территориальной избирательной комиссии города Балашиха Людмила Александровна Кузнецова, в Балашихе, как и во всей Московской области, проходят сразу две избирательные кампании — по выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

«Наша территориальная избирательная комиссия является окружной избирательной комиссией по выборам в Госдуму по 118-му одномандатному округу и по выборам в Мособлдуму по 1-му Балашихинскому округу. До 22 июля кандидаты в депутаты Государственной Думы должны подать документы о желании баллотироваться. Сейчас наша задача — проверка документов и подготовка решений комиссии о регистрации кандидата в порядке, установленном действующим законодательством», — сказала она.

Сергей Геннадиевич Юров родился 19 октября 1983 года в Московской области. Имеет два высших образования: с отличием окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Ракетостроение» и МГУ им. М. В. Ломоносова по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Более 20 лет работает в системе местного самоуправления Московской области. В 2003 году начал работу в администрации Реутова, где прошел путь от рядового специалиста до главы городского округа. Последние девять лет занимает пост главы Балашихи.

Выборы в Государственную и Московскую областную Думы, а также муниципальные советы в этом году пройдут с 18 по 20 сентября.