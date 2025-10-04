Семинар о поиске солдат в годы Великой Отечественной войны прошел в Подмосковье

В Доме правительства Московской области прошел межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Его организовали Министерство информации и молодежной политики региона и подмосковное отделение движения «Поисковое движение России» в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата».

Проект «Судьба солдата» помогает найти информацию о бойцах, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие поисковики, историки, краеведы и представители молодежных объединений из разных регионов России, а также гости из Донецкой Народной Республики и Италии. Среди приглашенных — депутаты, военные и руководители поисковых организаций.

«Проект „Судьба солдата“ в Подмосковье — это выстроенная за пять лет система помощи людям. С 2020 года созданный у нас штаб специалистов обработал порядка 2,5 тысячи заявок — лично встретились с 57 семьями, чтобы вручить документы, а всем остальным направили ответы с подробными рекомендациями по дальнейшему поиску в архивах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, за девять месяцев в работу приняли 349 запросов от жителей Московской области и еще 52 — из других регионов России. Ответственный секретарь движения и депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что каждая установленная судьба — это восстановление исторической справедливости и возможность для семей узнать правду о своих близких. Она подчеркнула, что проект «Судьба солдата» помогает вернуть имена погибших бойцов и требует тесного сотрудничества между поисковиками, архивами и государственными структурами.

«Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества — это сложная, многоплановая работа, требующая координации усилий на всех уровнях. Со стороны Министерства обороны ведется планомерная работа по оцифровке и систематизации архивных данных, но без активного участия поискового сообщества, без той кропотливой работы, которую проводят энтузиасты на местах, нам не обойтись», — подчеркнул заместитель директора Департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Во время практической части участники обсудили методы работы с архивами, современные технологии и обменялись опытом. На встречу также пригласили внука красноармейца Михаила Кузьмина, чью судьбу недавно установили подмосковные специалисты.