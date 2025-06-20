Семинар для руководителей волонтерских организаций провели в Жуковском
Первый в этом году масштабный семинар для руководителей добровольческих организаций прошел в Жуковском. В мероприятии приняли участие 100 активистов, в том числе координаторы движения «Волонтеры Подмосковья», представители ресурсных центров и Общероссийского народного фронта.
Организатором стало Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Региональное движение „Волонтеры Подмосковья“ насчитывает более 56 тысяч человек. Это активные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам: поддерживают участников СВО и их семьи, заботятся об экологии, проводят яркие мероприятия для детей, навещают ветеранов и организовывают патриотические акции. Эта работа требует определенных знаний и специальных навыков», — пояснила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Она уточнила, что власти поддерживают волонтеров, проводя для них образовательные мероприятия с участием профильных спикеров.
Ключевым событием программы стал семинар «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов», который провела руководитель волонтерской программы «Интервидение’25» Ирина Пастернак. Участники обсудили тонкости организации помощи, продвижения волонтерских инициатив и мотивации добровольцев.
«Потрясающе заряженная команда. Для меня невероятно, что на столь большой территории, как Московская область, проводится столь эффективная работа по развитию волонтерства, и осуществляется она впечатляющими темпами. Сегодня на встрече много звучало про „быть нужным“», — отметила Пастернак.
Отдельное внимание уделили «серебряному» волонтерству. Эксперты Татьяна Сафронова и Яна Халгаева рассказали о федеральной программе «Молоды душой», направленной на вовлечение старшего поколения в добровольческую деятельность.
Участники подвели итоги полугодия, отметив успехи в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» с участием четырех тысяч волонтеров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес добровольцев, помогавших ликвидировать последствия разлива мазута в Анапе.
Важным событием стало подписание соглашения между Министерством информации и молодежной политики Подмосковья и ассоциацией «Добро.рф». Теперь часы волонтерской работы на региональной платформе будут автоматически учитываться на федеральном уровне, что особенно важно для абитуриентов — такие достижения дают дополнительные баллы к ЕГЭ.
«По итогам обучающих занятий мы с коллегами выделили ключевые точки роста и обновили важную информацию о привлечении и взаимодействии с волонтерами. Уезжаем с намеченным планом работы для реализации на местах», — рассказала участница из Солнечногорска Алина Винтерхальтера.
Напомним, что в Подмосковье продолжается акция «Доброе дело» в поддержку участников спецоперации — за время ее проведения отправлено свыше восьми тысяч тонн грузов.