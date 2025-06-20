Семинар для руководителей волонтерских организаций провели в Жуковском

Первый в этом году масштабный семинар для руководителей добровольческих организаций прошел в Жуковском. В мероприятии приняли участие 100 активистов, в том числе координаторы движения «Волонтеры Подмосковья», представители ресурсных центров и Общероссийского народного фронта.

Организатором стало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Региональное движение „Волонтеры Подмосковья“ насчитывает более 56 тысяч человек. Это активные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам: поддерживают участников СВО и их семьи, заботятся об экологии, проводят яркие мероприятия для детей, навещают ветеранов и организовывают патриотические акции. Эта работа требует определенных знаний и специальных навыков», — пояснила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что власти поддерживают волонтеров, проводя для них образовательные мероприятия с участием профильных спикеров.

Ключевым событием программы стал семинар «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов», который провела руководитель волонтерской программы «Интервидение’25» Ирина Пастернак. Участники обсудили тонкости организации помощи, продвижения волонтерских инициатив и мотивации добровольцев.