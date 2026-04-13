Семхоз: история подмосковного поселка — места памяти Александра Меня

Семхоз — маленькое поселение в Подмосковье. Его слава началась после того, как там поселился священник Александр Мень. Несмотря на официальный курс СССР, он при любой возможности проповедовал Слово Божие. После гибели отца Александра поселок стал культурным центром и местом памяти о миссионере.

История Семхоза Семхоз, нынешний микрорайон Сергиева Посада, впервые упомянула во второй половине XV века вдова боярина Василия Копнина в своей духовной грамоте, то есть завещании. Дама отписала поселение, которое фигурировало под названием Никольская земля, Троице-Сергиеву монастырю. Для охраны Переславской дороги на участке между Радонежем и нынешнем селом Благовещенье на новых монастырских землях поставили крепость и храм в честь святого Николая Мирликийского. Последний и дал поселению новое имя — Никольское-Поддубское, в честь обители, которая «стояла под дубами» — в дубовой роще. Поклонники фолк-хистори — псевдонаучной литературы — пишут, будто в крепости пытался укрыться от мятежников Василий III, но государя якобы там пленили. Однако в этой байке все перепутано. На самом деле мятеж вспыхнул против деда Василия III — великого князя Василия II. После захвата заговорщиками Москвы правитель бежал в Троице-Сергиев монастырь.

Фото: Василий II Темный, портрет из Царского титулярника. / Публичное достояние

В Никольском-Поддубском заговорщики настигли отставших слуг князя и дали бой, не позволив следовать за ним. Самого Василия II схватили в Троицком соборе монастыря, когда тот молился у гроба Сергия Радонежского, отвезли в Москву и через несколько дней ослепили. После этого он и получил прозвище Темный. Но вернемся к поселению. Со временем крепость потеряла свою актуальность как форпост, а позднее ее и вовсе сожгли поляки. Никольское-Поддубское опустело, земли использовали как сенокосные угодья. Потом окрест снова стали появляться усадьбы, в числе прочих — владение живописца Николая Майкова, где провел раннее детство его сын, поэт Аполлон Майков.

Фото: портрет Аполлона Майкова кисти Василия Перова, 1872

После революции в Никольском-Поддубском основали совхоз, где занимались выращиванием и селекцией элитных семян зерновых культур и овощей для нужд сельского хозяйства региона — семхоз. Это название было куда проще, и в 1932 году так официально именовали железнодорожную платформу, а затем и поселок. Словом — так себе биография, есть и поинтересней. Однако однажды в Семхозе поселился удивительный человек, который сделал его известным на всю страну.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Биография Александра Меня Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. Выходец из еврейской семьи, он был тайно крещен в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде, священником Катакомбной церкви. Это устроила мать, которая крестилась вместе с сыном. Впоследствии она часто читала мальчику Евангелие и объясняла, что вера — это не набор запретов, а основа культуры и внутренней свободы.

Интересно Катакомбная церковь — нелегальные общины священнослужителей и верующих разных конфессий: православные, протестанты, иудеи, мусульмане. Они не приветствовали соглашения руководства своих церквей с новой властью и держались в стороне, тайно совершая обряды.

Мень рос любознательным ребенком, с охотой учился: много читал, любил точные науки, биологию и зоологию, прекрасно рисовал и брал уроки у самого художника и скульптора-анималиста, сооснователя Дарвиновского музея Василия Ватагина. После школы парень поступил в Московский пушно-меховой институт на охотоведческий факультет. Но незадолго до дипломирования Меня отчислили: в деканате узнали, что их студент не просто верующий и посещает храмы, но и активно участвует в церковной жизни. Именно благодаря этому несостоявшийся охотовед уехал в Ленинград и подал документы сразу на второй курс духовной семинарии. Молодой человек поразил преподавателей своей эрудицией: знанием языков, литературы, истории и богословия. Мень сдал программу за несколько курсов экстерном. В 1958 году его рукоположили в диаконы. Затем он отучился в Московской духовной академии и начал служить в церквях Подмосковья.

Фото: РИА «Новости»

Мень с женой и двумя детьми переехал в поселок Семхоз в 1964 году. Деревянный дом им достался от тестя. В то время священник служил в храме Рождества Богородицы поселка Тарасовка. Тамошний настоятель не поленился накатать донос на молодого коллегу: ему не понравилось, что тот пользовался популярностью у паствы. А Мень действительно уже был хорошо известен в кругах московской интеллигенции, и к нему на проповеди съезжалось немало людей из столицы. Прекрасно образованный интеллектуал и эрудит привлекал к себе людей тем, что мог говорить на их языке, просто и доступно объясняя догматы и Святое Писание, значение молитв. Благодаря счастливому случаю священнику удалось перевестись в Сретенский храм Новой Деревни Пушкинского района. Скоро Мень организовывал «выездные» воскресные школы. Закон запрещал вовлекать детей в любые религиозные организации, так что они с ребятами устраивали турпоходы, во время которых отец Александр рассказывал о Христе.

Фото: Церковь Сретения Господня в Новой Деревне / Медиасток.рф

Для взрослых он проводил лекции, которые на магнитофонных катушках со скоростью света разлетались по всей стране. Это были даже не проповеди, а дружеские беседы и тем больше подкупали слушателей. А еще Мень писал книги, и они расходились в самиздате, крестил многих известных людей, с еще большим количеством дружил, а те часто наведывались к нему в гости.

Убийство Александра Меня Перестройка и гласность дали Меню возможность наконец-то выступать публично. Его стали печатать не только за рубежом, но и на родине, открыто приглашали провести лекции. Рано утром 9 сентября 1990 года священник как обычно вышел из дома и отправился на железнодорожную станцию — он по-прежнему ездил в Сретенский храм на электричке. Дел было немало: литургия, исповедь, крестины, ближе к вечеру — очередная лекция о христианстве в Доме культуры на Волхонке. Только ничего из этого не случилось: через несколько минут после того, как отец Алесандр закрыл калитку сада и вышел на лесную тропинку, кто-то ударил его острием топора в затылок. Каким-то чудом смертельно раненный священник смог дойти до дома. Жена поначалу даже не признала в мужчине, лежавшем в луже крови около калитки, своего мужа. Просто вызвала скорую, а подходить не стала. Врачи приехали быстро, но отец Александр уже скончался от потери крови.

Фото: дом-музей протоиерея Александра Меня в Сергиевом Посаде / Медиасток.рф

Началось следствие. Проверяли всех, кто хоть как-то мог оказаться в то утро в Семхозе — соседей, семью: жену, ее брата, который накануне конфликтовал с Менем, знакомых. Правда, в первые же дни ключевые улики с места преступления… потеряли. Найти их так и не смогли, как и портфель священника, и орудие убийства. Да что там — окровавленные очки Меня подобрали в траве местные жители. Дальнозоркий священник надевал их лишь для чтения, но что можно читать на лесной тропинке? Позже люди обнаружили зонт отца Александра, который отчего-то лежал неподалеку от лестницы на железнодорожную платформу. Некоторые утверждали, будто в то утро видели двух мужчин, выходивших к станции. Их милиция тоже не нашла. Зато разыскали местного алкоголика, который не раз ругал Меня. И мужик признался — мол, убил отца Александра по заказу некоего неизвестного священника, топор после нападения бросил в пруд.

Фото: похороны Алесандра Меня, 11 сентября 1990 года / РИА «Новости»

Однако при более тщательном изучении фактов оказалось, что у «душегуба» стопроцентное алиби, да и орудия убийства в водоеме не оказалось, а его не только водолазы проверили, но даже осушили в процессе поисков. Еще один подозреваемый из Семхоза чуть ли не на первом допросе признался, что убил он. Дескать, обознался: принял священника за одного из хулиганов, что накануне избили и вытолкнули из электрички. Но в показаниях путался, место убийства указал неверно, да и предъявленный топор был без следов крови. На суде и вовсе заявил, что оговорил себя под давлением следователя.

Фото: Пушкинский городской округ. Церковь Сретения Господня в Новой деревне / Медиасток.рф

Семхоз после гибели Меня Обстоятельства смерти священника-просветителя до сих пор не раскрыты. Правоохранительные органы пару раз возобновляли расследование, да так ничего и не нашли. Все что нам осталось: замечательные книги Меня и воспоминания тех, кому повезло с ним познакомиться.

Интересно В 2021 году в РПЦ допустили канонизацию Александра Меня, если будет доказано, что он принял мученическую смерть.

На месте убийства отца Александра поставили памятный голубец — крест с двускатной крышей. Неподалеку построили Сергиевский храм. Позднее при нем открыли небольшой музей Меня, где представлены его фотографии, богослужебные предметы священника, книги и рукописи. Там проводят экскурсии, но только по предварительной договоренности.

Фото: Пушкинский городской округ. Церковь Сретения Господня в Новой деревне / Медиасток.рф

Также в Семхозе открыли культурно-просветительский центр «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня. Осенью там ежегодно проводят научные конференции «Меневские чтения». На встречах обсуждают темы, которые волновали отца Александра: богословие, диалог церкви и культуры, миссионерство и религиозную терпимость. «Дубрава» с 2014 года принимает у себя международный театральный фестиваль «У Троицы». Это замечательное событие как правило проходит в июне. Проводят здесь и фестиваль памяти поэта Александра Галича — друга и крестника Меня. В остальное время в центре устраивают джазовые концерты и выставки.