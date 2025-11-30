Сегодня 12:38 «Самые теплые слова благодарности». Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с Днем матери 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона. Этот праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В Подмосковье сегодня живет более 1,2 миллиона семей, и почти каждая десятая — многодетная. С 2012 года их число выросло более чем в четыре раза.

«В этот день самые теплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. Сегодня здесь семьи, в которых воспитываются четыре, пять, семь, девять, 11 ребятишек. Наш президент говорит, что многодетная семья должна стать нормой для страны, естественным образом жизни. В 2022 году в России было возрождено звание „Мать-героиня“ и сегодня мы вручаем эту и другие заслуженные награды. Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них», — подчеркнул Воробьев. Так, ордена «Мать-героиня» удостоили Ольгу Шведову из Наро-Фоминска. Таким образом, в регионе теперь уже три женщины, которые получили эту награду. История Ольги известна многим: еще в 2013 году губернатор вручал ей жилищный сертификат в перинатальном центре, когда она ожидала девятого ребенка. Сегодня Ольга мама уже 14 детей. Старшие учатся в вузах и колледжах, младшие — пока дошкольники. «В браке мы 24 года, за это время у нас родились девять девочек и пять мальчиков. Старшему — 23 года, а младшей — всего 2,5. Мы люди верующие, и я считаю, что Бог дает детей, укрепляет, помогает растить и воспитывать», — отметила Шведова.

Орден «Родительская слава» также получили семьи Ульяновых из Мытищ и Надейкиных из Чехова. Накануне Ульяновы отметили серебряную свадьбу. Глава семьи рассказал, что на юбилей за одним столом собрались все 11 детей. Ульянов отметил, что в их роду многодетность всегда была обычным делом, а традиция, по его словам, будто передалась по наследству.

Среди награжденных — и семьи защитников Отечества. Так, в семье Сергея Константинова из Домодедова, участвующего в специальной военной операции, растут четверо детей. Старшие уже выбирают профессии, связанные со служением государству и медицине, а младший недавно пошел во второй класс. «Наш папа — доброволец, он настоящий герой. За его плечами был боевой опыт и на фронт он уходил с такими словами: „Не детям же там воевать“. Дочка отправляет ему свои рисунки, радует его. Мы все гордимся нашим папой, знаем, что победа будет за нами», — сказала супруга героя Оксана Константинова. В Сергиевом Посаде помощь участникам СВО активно оказывает семья Забелич. Супруги Марина и Сергей работают в духовной академии, воспитывают пятерых детей и собирают гуманитарные грузы для бойцов. Сергей рассказал, что вырос в семье с десятью детьми и что их старшая дочь вместе с супругом-священником также участвует в сборе помощи. Забеличи регулярно отправляют на фронт тактические аптечки, перевязочные материалы, одежду, продукты. В прошлом году они передали бойцам пасхальный подарок — 20 куличей. Гуманитарную поддержку жителям Донбасса оказывает и семья Хомутинниковых из Мытищ, воспитывающая четверых детей и активно занимающаяся волонтерской деятельностью, а в семье Семеновых из Раменского волонтерами являются все — и дети, и родители. «Мы являемся участниками волонтерского движения „5 верст“. Это организация бесплатных еженедельных забегов на пять километров, которые проходят каждую субботу в парках по всей стране. В них может выступить любой желающий — от мала до велика. Волонтеры размечают трассу специальными фишками, обозначают сложные повороты или развилки, сопровождают участников на дистанции. У нас четверо детей, и все мы принимаем в этом участие», — рассказала Надежда Семенова. Еще одна спортивная и многодетная семья — Анжелика и Владимир Полевые из Лобни. У них семеро детей: старшие входят в сборную Подмосковья по баскетболу, остальные занимаются плаванием, баскетболом и шахматами. Супруги также стали инициаторами городских соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья». Анжелика отмечает, что спорт помогает детям развиваться, становиться дисциплинированнее и увереннее.