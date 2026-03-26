Самое большое кадровое событие весны-2026: все о ярмарке трудоустройства в Подмосковье

Уже в середине апреля в Московской области откроется региональный этап одного из самых масштабных кадровых событий страны. Как попасть на «Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Время возможностей» в Подмосковье — в материале 360.ru.

Четыре площадки, 120 работодателей и новые проекты В этом году в ярмарке примут участие более 120 работодателей, которые представят как минимум 1600 вакансий для людей с разным опытом и из разных сфер. Среди них — крупные компании и организации, в том числе Мособлгаз, Мытищинская теплосеть, Наро-Фоминский машиностроительный завод, Мособлэнерго и многие другие. «Каждый участник сможет найти возможности, соответствующие своему уровню подготовки, опыту и карьерным целям», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Мероприятия пройдут в четырех городах Московской области: 15 апреля — в Домодедове, 16-го — в Подольске и Ногинске, 17-го — в Мытищах. Кроме того, в первый день будет работать онлайн-площадка, позволяющая присоединиться из любой точки региона — достаточно подключения к интернету.

Чтобы сделать участие максимально полезным и запоминающимся, организаторы подготовили ряд специальных форматов и технологичных решений. Среди них — онлайн-площадка для собеседований в виртуальных комнатах в режиме реального времени, удобное зонирование по сферам деятельности для точечной маршрутизации соискателей и заполнение экспресс-резюме в формате визиток для мгновенного контакта с работодателями. Особое внимание уделили проекту «Новые роли» — комплексной программе реинтеграции и трудоустройства участников СВО и их семей. Кроме того, на площадках будет организован обмен реальными рабочими лайфхаками между компаниями — например, по стажировке и удержанию молодых выпускников СПО до их ухода в армию.

Интересно Для участия в ярмарке необходимо пройти предварительную регистрацию.

Высокие зарплаты в технической отрасли В Подмосковье сосредоточено большое количество производств и предприятий, где особенно востребованы высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые специалисты. Среди специальностей с самыми высокими зарплатами — программисты, инженеры и специалисты по радиооборудованию. Здесь уровень дохода может достигать 300 тысяч рублей в месяц. «Высокий уровень заработных плат в технических и ИТ-профессиях — это отражение структуры экономики Подмосковья, где сосредоточено большое количество современных производств и высокотехнологичных компаний», — отметила ранее вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Всего, по ее словам, в регионе более 97 тысяч вакансий. На одного безработного приходится 19 предложений. Ключевой кадровый резерв — молодежь: у колледжей более двух тысяч индустриальных партнеров, занятость выпускников превышает 95%, а более половины студентов получают первую работу по специальности еще во время обучения.