Роспотребнадзор Подмосковья признал 55 водоемов безопасными для купания
Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило жителям региона, что безопасно купаться следует только на официально оборудованных пляжах и в зонах отдыха. Речь идет о получивших санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям.
Специалисты выдали 55 разрешений.
Полный список разрешенных для купания мест включает:
- озеро Исаакиевское, карьер Амазонка, водоем Мечта, карьер Нажицы, карьер Золотые пески, водоем Горский (Орехово-Зуевский округ);
- правый берег реки Десны у деревни Челохово, правый берег реки Люблевки у деревни Семеновской, Княжеский пруд (Егорьевск);
- озеро Белое у центра отдыха «Изумрудный», озеро Белое у одноименного санатория (Шатура);
- парк «Солнечный берег» в Запрудне;
- муниципальный пляж на Правобережной улице в Зарайске;
- озеро Большое (Фрязино);
- карьеры Байкал, Евсеевский и Васютино, а также озеро Стахановское (Павлово-Посадский округ);
- карьер Волкуша (Лыткарино);
- два пляжа на озере Загорское море в Сергиевом Посаде;
- пруды и пляжи на реке Синичке, реке Баньке и в Живописной бухте (Красногорск);
- озеро Святое и пруд в селе Митинская (Шатура);
- озеро Юбилейное (Рошаль);
- пруд в парке «Победа» (Талдомский округ);
- пляжи «Голубое озеро» и «Белоомут» (Луховицы);
- водоемы Юбилейный и Западный (Электросталь);
- река Серебрянка и Пестовское водохранилище (Пушкинский округ);
- озера Светлое и Голубое (Воскресенск);
- пляж «Якушево» (Черноголовка);
- искусственный пруд в Атепцеве (Наро-Фоминский округ);
- Лесное озеро, Ваулинская плотина и городской пляж Краснозаводска (Сергиево-Посадский округ);
- пляжи на реке Коломенке и реке Оке в Коломне и Озерах;
- карьер Западный (Озеры);
- Пироговское водохранилище на территории комплекса «Малибу» (Мытищи);
- пляж отеля «Мистраль» (Истра);
- зона отдыха в поселке Новосиньково (Дмитровский округ);
- пляж на реке Осетр в Серебряных Прудах; городской пляж Краснознаменска.
Одновременно Роспотребнадзор сообщил о восьми местах отдыха, где вода не соответствует санитарным требованиям и купание признано небезопасным. В этот список вошли водоемы Южный в поселке Всеволодово в Электростали, левый берег рек Вязь и Сестра в парках «Березовый» и «Сестрорецкий» (Клин), пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове, пруд возле села Васильевское в Сергиево-Посадском округе, а также Белопесоцкий карьер в Ступине.
Знак «Купаться запрещено» устанавливают только на тех водоемах, которые не отвечают санитарным требованиям, поэтому игнорировать такие предупреждения опасно для здоровья.