Роспотребнадзор Подмосковья признал 55 водоемов безопасными для купания

Фото: Пляж у Мещерского пруда в Одинцово летом / Медиасток.рф

Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило жителям региона, что безопасно купаться следует только на официально оборудованных пляжах и в зонах отдыха. Речь идет о получивших санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям.

Специалисты выдали 55 разрешений.

Полный список разрешенных для купания мест включает:

озеро Исаакиевское, карьер Амазонка, водоем Мечта, карьер Нажицы, карьер Золотые пески, водоем Горский (Орехово-Зуевский округ);

правый берег реки Десны у деревни Челохово, правый берег реки Люблевки у деревни Семеновской, Княжеский пруд (Егорьевск);

озеро Белое у центра отдыха «Изумрудный», озеро Белое у одноименного санатория (Шатура);

парк «Солнечный берег» в Запрудне;

муниципальный пляж на Правобережной улице в Зарайске;

озеро Большое (Фрязино);

карьеры Байкал, Евсеевский и Васютино, а также озеро Стахановское (Павлово-Посадский округ);

карьер Волкуша (Лыткарино);

два пляжа на озере Загорское море в Сергиевом Посаде;

пруды и пляжи на реке Синичке, реке Баньке и в Живописной бухте (Красногорск);

озеро Святое и пруд в селе Митинская (Шатура);

озеро Юбилейное (Рошаль);

пруд в парке «Победа» (Талдомский округ);

пляжи «Голубое озеро» и «Белоомут» (Луховицы);

водоемы Юбилейный и Западный (Электросталь);

река Серебрянка и Пестовское водохранилище (Пушкинский округ);

озера Светлое и Голубое (Воскресенск);

пляж «Якушево» (Черноголовка);

искусственный пруд в Атепцеве (Наро-Фоминский округ);

Лесное озеро, Ваулинская плотина и городской пляж Краснозаводска (Сергиево-Посадский округ);

пляжи на реке Коломенке и реке Оке в Коломне и Озерах;

карьер Западный (Озеры);

Пироговское водохранилище на территории комплекса «Малибу» (Мытищи);

пляж отеля «Мистраль» (Истра);

зона отдыха в поселке Новосиньково (Дмитровский округ);

пляж на реке Осетр в Серебряных Прудах; городской пляж Краснознаменска.

Одновременно Роспотребнадзор сообщил о восьми местах отдыха, где вода не соответствует санитарным требованиям и купание признано небезопасным. В этот список вошли водоемы Южный в поселке Всеволодово в Электростали, левый берег рек Вязь и Сестра в парках «Березовый» и «Сестрорецкий» (Клин), пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове, пруд возле села Васильевское в Сергиево-Посадском округе, а также Белопесоцкий карьер в Ступине.

Знак «Купаться запрещено» устанавливают только на тех водоемах, которые не отвечают санитарным требованиям, поэтому игнорировать такие предупреждения опасно для здоровья.