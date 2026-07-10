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Роспотребнадзор Подмосковья признал 55 водоемов безопасными для купания

Пляж у Мещерского пруда в Одинцово летом
Фото: Пляж у Мещерского пруда в Одинцово летом/Медиасток.рф

Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило жителям региона, что безопасно купаться следует только на официально оборудованных пляжах и в зонах отдыха. Речь идет о получивших санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям.

Специалисты выдали 55 разрешений.

Полный список разрешенных для купания мест включает:

Одновременно Роспотребнадзор сообщил о восьми местах отдыха, где вода не соответствует санитарным требованиям и купание признано небезопасным. В этот список вошли водоемы Южный в поселке Всеволодово в Электростали, левый берег рек Вязь и Сестра в парках «Березовый» и «Сестрорецкий» (Клин), пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове, пруд возле села Васильевское в Сергиево-Посадском округе, а также Белопесоцкий карьер в Ступине.

Знак «Купаться запрещено» устанавливают только на тех водоемах, которые не отвечают санитарным требованиям, поэтому игнорировать такие предупреждения опасно для здоровья.